Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru 08:35
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Заболеваемость раком в Сербии объяснили бомбежками НАТО Югославии
Глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что в Сербии спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года дети болеют раком в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:25
Политика
Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина
В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.
Обновлено в 11:10
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Авто
Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Политика
МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта
Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Обновлено в 02:58
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Автоспорт
Сергей Сироткин: Проблема Williams не в машине
Отвечает Сергей Сироткин, выступавший за Williams в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:38
Общество
Названа самая популярная у россиян причина завести второго ребенка
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, на втором месте у женщин оказалось желание научить старшего ребенка заботиться о младших.
Обновлено в 09:52
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»
Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста.
Обновлено в 10:04
Общество
В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Смартфон OnePlus 7 показали со всех сторон в новом дизайнерском видео
На одном из сетевых ресурсов появилось видео со всесторонним показом флагманского телефона OnePlus 7. Дизайнеры ролика показали концептуальные особенности аппарата, выгодно показав его лучшие черты.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Обновлено в 04:57
Происшествия
Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт
Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Крупный пожар начался на Волхонском шоссе в Петербурге
Обновлено в 11:05
Политика
КПП «Золотое» открыт в Донбассе
Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Общество
Известный астролог рассказала, как Уран изменит жизнь каждого
Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в начале марта Уран занял позицию в знаке Тельца.
Обновлено в 07:35
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Общество
Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра
Рабочая неделя начнется в Петербурге с заморозков, дождя со снегом и ветра. Такие данные приводит Северо-Западное УГМС в воскресенье.
Обновлено в 10:36
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14