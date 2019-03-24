«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru 08:35

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Футбол Казахстан — Россия 0:4 Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Здоровье Заболеваемость раком в Сербии объяснили бомбежками НАТО Югославии Глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что в Сербии спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года дети болеют раком в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, передает РИА "Новости".

Политика Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.

Авто Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.

Политика МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.

Гаджеты Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Общество Названа самая популярная у россиян причина завести второго ребенка Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, на втором месте у женщин оказалось желание научить старшего ребенка заботиться о младших.

Общество Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".

Политика В Таиланде началось голосование на парламентских выборах Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Футбол Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ» Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста.

Гаджеты Смартфон OnePlus 7 показали со всех сторон в новом дизайнерском видео На одном из сетевых ресурсов появилось видео со всесторонним показом флагманского телефона OnePlus 7. Дизайнеры ролика показали концептуальные особенности аппарата, выгодно показав его лучшие черты.

Происшествия Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.

Политика КПП «Золотое» открыт в Донбассе Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.

Общество Известный астролог рассказала, как Уран изменит жизнь каждого Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в начале марта Уран занял позицию в знаке Тельца.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Общество Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра Рабочая неделя начнется в Петербурге с заморозков, дождя со снегом и ветра. Такие данные приводит Северо-Западное УГМС в воскресенье.

Спорт Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.