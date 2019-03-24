Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru 08:35

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.
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Мбаппе готов перейти в «Реал», если те будут платить ему 15 млн евро в год

Soccer.ru10:08

СМИ: «Реал» должен платить Мбаппе €15 млн за сезон, чтобы заполучить игрока

РИА Новости07:44

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Газета.Ru08:35

СМИ: «Реал» должен предложить Мбаппе 15 миллионов евро за сезон, чтобы заполучить игрока

Матч ТВ08:10

СМИ: «Реал» должен предложить Мбаппе 15 миллионов евро за сезон, чтобы заполучить игрока

Sportbox.RU08:10

СМИ: Мбаппе уведомил «Реал» о желаемом размере зарплаты

Спорт-Экспресс08:05

СМИ: Мбаппе перейдёт в «Реал», если клуб согласится платить ему €15 млн в год

RT на русском09:40
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