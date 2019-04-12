Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»Sport24.ru вчера в 12:49
12 апреля в Мадриде состоялось собрание совета директоров «Реала». На нем было утверждено финансирование на реконструкцию домашнего стадиона клуба — "Сантьяго Бернабеу" — на общую сумму 575 миллионов евро сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%.
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ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм)
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