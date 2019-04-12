Футбол

«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»Sport24.ru вчера в 12:49

12 апреля в Мадриде состоялось собрание совета директоров «Реала». На нем было утверждено финансирование на реконструкцию домашнего стадиона клуба — "Сантьяго Бернабеу" — на общую сумму 575 миллионов евро сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%.
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«Реал» утвердил план по финансированию реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Матч ТВвчера в 16:27

В «Реале» одобрили получение кредита на €575 млн на реконструкцию арены

РИА Новостивчера в 18:47

Руководство ФК «Реал» утвердило бюджет на реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу»

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«Реал» взял кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»

Газета.Ruвчера в 15:50

«Реал» утвердил финансирование реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Спорт-Экспрессвчера в 14:30

«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»

Sport24.ruвчера в 12:49
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Как сообщают местные СМИ, по неустановленной пока причине, при проведении судоремонтных работ не выдержали крепления кранов.
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В середине марта депутат Верховной рады Украины, основатель националистического батальона "Азов" Андрей Билецкий назвал потери украинских силовиков в Донбассе "космическими для современных войн".
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При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

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У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
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Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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