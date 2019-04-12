Футбол

«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»Sport24.ru вчера в 12:49

12 апреля в Мадриде состоялось собрание совета директоров «Реала». На нем было утверждено финансирование на реконструкцию домашнего стадиона клуба — "Сантьяго Бернабеу" — на общую сумму 575 миллионов евро сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%.
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«Реал» утвердил финансирование реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

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