Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»Sport24.ru вчера в 12:49
12 апреля в Мадриде состоялось собрание совета директоров «Реала». На нем было утверждено финансирование на реконструкцию домашнего стадиона клуба — "Сантьяго Бернабеу" — на общую сумму 575 миллионов евро сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» взял кредит на 575 млн евро до 2049 года на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Sports.ruвчера в 17:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в «монстра»
Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено вчера в 20:58
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0
"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Тюмени завершилась контртеррористическая операция
Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено вчера в 14:33
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено 11 апреля в 23:29
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
Обновлено вчера в 21:21
Наука
В популярных местах отдыха обнаружен паразит, вызывающий рак
Инфекция Bilharzia (или шистосоматоз) может стать причиной развития тропического заболевания, которое способно спровоцировать появление рака предстательной железы.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
Обновлено вчера в 15:24
Авто
В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40
Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено вчера в 08:32
Единоборства
С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено вчера в 01:56
Гаджеты
Компания Huawei отправила свой смартфон Honor 8A Pro в стратосферу
Китайская компания Huawei отправила свой смартфон Honor 8A Pro в стратосферу на высоту 28 километров и проверила работоспособность устройства.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес порожние с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Политика
Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".
Обновлено 11 апреля в 04:38
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено вчера в 06:15
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:33
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Порошенко выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года
«Как только безопасный компонент минских договорённостей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — заявил Порошенко.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Топилин рассказал о рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиян
"В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% - это самый высокий показатель с 2012 года", - сказал он.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве
В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей.
Обновлено вчера в 19:16