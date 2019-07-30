Футбол
«Реал» уступил «Тоттенхэму» в полуфинале Audi CupLiveSport.ru 14:05
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 1/2 финала Audi Cup, который прошел в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Единственный гол был забит в середине первого тайма.
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Армия и оружие
Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов
Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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Агент Дибалы находится в Англии и ведет переговоры с «МЮ»
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Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено в 13:22
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Единоборства
Трагически погибшего боксера Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе
Российского боксера Максима Дадашева, трагически погибшего после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронят в Петергофе 4 августа.
Обновлено в 10:20
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Футбол
«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова
Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
Обновлено в 12:14
Политика
Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
Обновлено в 15:30
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Общество
В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Политика
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Политика
В Грузии начался митинг за улучшение отношений с Россией
Обновлено 28 июля в 12:22
Игры
Sony продала 100 миллионов консолей PlayStation 4
Обновлено в 13:13
Футбол
Защитник «МЮ» Байи из-за травмы пропустит до пяти месяцев
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи перенес операцию на мениске и пропустит от четырех до пяти месяцев, сообщает официальный Twitter "красных дьяволов".
Обновлено в 15:46
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Футбол
«МЮ» вырвал победу у «Кристиансунна» в товарищеском матче
«Манчестер Юнайтед» лишь в компенсированное время сумел поразить ворота норвежского «Кристиансунна» в товарищеском матче.
Обновлено в 14:54
Здоровье
Горячую линию по профилактике вирусных гепатитов проведут в России
2 августа Лаборатория «Гемотест» совместно с Международным союзом пациентов проведут для россиян бесплатную горячую линию, посвященную Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Футбол
Роналду считает, что Неймар останется в «ПСЖ»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном переходе в туринский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 15:14