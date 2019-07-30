Футбол

«Реал» уступил «Тоттенхэму» в полуфинале Audi CupLiveSport.ru 14:05

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 1/2 финала Audi Cup, который прошел в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Единственный гол был забит в середине первого тайма.
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«Тоттенхэм» обыграл «Реал» и вышел в финал турнира в Мюнхене

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Как "Реал" дожал "Тоттенхэм" - 0:1 в полуфинале "Audi Cup: видеообзор матча

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«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi Cup

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Азар почти не виден. «Реал» проиграл «Тоттенхэму»

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Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
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После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

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Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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В России представили альтернативу зарубежным приложениям

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На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
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Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
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Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
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Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству

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В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
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Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

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Российского боксера Максима Дадашева, трагически погибшего после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронят в Петергофе 4 августа.
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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова

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Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
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Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
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Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
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