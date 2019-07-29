Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»Матч ТВ вчера в 13:57

«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинальном матче товарищеского турнира Audi Cup, который проходит в Мюнхене. В составе лондонского клуба точный удар удался Гарри Кейну.
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Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»

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Советский спортвчера в 13:49

«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup

Все про Спорт ру29 июля в 05:12
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Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен

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УАЗ сократит тысячу сотрудников завода

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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

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В Минкомсвязи не сомневаются в выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»

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По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
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В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

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Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

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В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

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В Татарстане предотвратили теракт

ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
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Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
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