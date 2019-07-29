Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом»Матч ТВ вчера в 13:57
«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинальном матче товарищеского турнира Audi Cup, который проходит в Мюнхене. В составе лондонского клуба точный удар удался Гарри Кейну.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 04:55
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Общество
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Космос
Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Обновлено 29 июля в 04:21
Общество
В Россию запретят ввозить фрукты из Китая
В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro
Обновлено вчера в 14:47
Общество
УАЗ сократит тысячу сотрудников завода
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
Обновлено в 17:51
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
В Минкомсвязи не сомневаются в выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»
Минкомсвязь РФ надеется, что в ближайшем будущем будут выпускаться гаджеты Huawei с российской операционной системой (ОС) "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus, принадлежит "Ростелекому").
Обновлено в 13:07
Авто
Дитер Цетше: моторы не имеют значения для покупателей автомобилей
В интервью Топ Гир бывший гендиректор концерна Даймлер Дитер Цетше заметил, что двигатели сегодня не имеют никакого значения для покупателей автомобилей.
Обновлено в 10:13
Экономика
Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года
По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей
В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
Обновлено в 03:26
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Кино
Трейлер шпионского боевика «Герой» с Александром Петровым и Светланой Ходченковой
Обновлено в 20:00
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 06:08
Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку
Обновлено в 05:27
Политика
Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10