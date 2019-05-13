Футбол

«Реал» установил два клубных антирекорда в 21-м векеБомбардир.ру 01:35

В матче 37-го тура испанской Примеры "Реал" в гостях уступил "Реал Сосьедаду" со счетом 1:3. Таким образом, мадридцы установили сразу два антирекорда, касающихся выступлений команды в 21-м веке.
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