Футбол

«Реал» установил ценник на РамосаЕвро-футбол.ру вчера в 04:20

Ранее Рамос заявил о желании продолжить карьеру в чемпионате Китая.
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«Реал» назвал цену Рамоса

Газета.Ruвчера в 06:31

СМИ узнали сумму, за которую «Реал» продаст Рамоса

Матч ТВвчера в 04:28

СМИ: «Реал» отпустит Рамоса за 100 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 04:52

Рамос раскритиковал президента «Реала» после ухода Роналду

Советский спортвчера в 06:50

СМИ узнали сумму, за которую «Реал» продаст Рамоса

Sportbox.RUвчера в 04:28

«Реал» готов продать Рамоса за 100 млн евро

Sport24.ruвчера в 04:24

«Реал» готов отпустить Рамоса за € 100 млн

Чемпионатвчера в 04:08
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Армия и оружие

Военный вертолет разбился на Украине

Обновлено в 00:27
Кино

В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа

В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Политика

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Путешествия

Майами — как комната в общежитии: сравниваем стоимость отдыха на курортах и жилья в Екатеринбурге

Аналитики N1.RU сравнили стоимость отдыха на знаменитых мировых курортах с ценами на недвижимость в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:00
Общество

Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г

Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу

Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

Обновлено в 00:54
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера

В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Китай обвинил США в экономическом терроризме

США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы

В венгерском Будапеште затонул прогулочный катер, на борту которого находились 34 человека, передает Reuters со ссылкой на национальное ТВ.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Дакота посоветовала девушкам пересмотреть отношение к интимной жизни

Звезда призналась, что последовала этому совету и даже взяла с собой подружку. Дакота отметила, что дома у нее целая полка с секс-игрушками.
Обновлено в 00:35
Футбол

Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

РФ в мае экспортирует около 1,2 млн тонн зерна, в июне - 0,6 млн тонн - эксперты

Россия в мае этого года экспортирует около 1,2 млн тонн зерна против 2 млн тонн в апреле.
Обновлено в 01:00
Баскетбол

«Химки» сыграют с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Екатерина Директоренко «сожгла» волосы после развода с Кириллом Емельяновым

Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко развелись после восьми лет брака.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено вчера в 04:21
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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