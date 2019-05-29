Футбол
«Реал» установил ценник на РамосаЕвро-футбол.ру вчера в 04:20
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Армия и оружие
Военный вертолет разбился на Украине
Обновлено в 00:27
Кино
В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа
В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Путешествия
Майами — как комната в общежитии: сравниваем стоимость отдыха на курортах и жилья в Екатеринбурге
Аналитики N1.RU сравнили стоимость отдыха на знаменитых мировых курортах с ценами на недвижимость в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:00
Общество
Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г
Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Театры
Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Китай обвинил США в экономическом терроризме
США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы
В венгерском Будапеште затонул прогулочный катер, на борту которого находились 34 человека, передает Reuters со ссылкой на национальное ТВ.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Дакота посоветовала девушкам пересмотреть отношение к интимной жизни
Звезда призналась, что последовала этому совету и даже взяла с собой подружку. Дакота отметила, что дома у нее целая полка с секс-игрушками.
Обновлено в 00:35
Футбол
Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
РФ в мае экспортирует около 1,2 млн тонн зерна, в июне - 0,6 млн тонн - эксперты
Россия в мае этого года экспортирует около 1,2 млн тонн зерна против 2 млн тонн в апреле.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
«Химки» сыграют с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Екатерина Директоренко «сожгла» волосы после развода с Кириллом Емельяновым
Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко развелись после восьми лет брака.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено вчера в 04:21