Футбол
«Реал» установил ценник на ИскоСоветский спорт вчера в 23:25
Мадридский Реал может продать этим летом полузащитника сборной Испании Иско Аларкона. Согласно источнику, сливочные готовы расстаться с игроком за 80 млн евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Вашингтон
Общество
Названы вузы, чьи выпускники юрфаков стали лидерами по уровню зарплат
Студенты, окончившие юридические факультеты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), являются самыми высокооплачиваемыми молодыми специалистами в своей сфере со средним месячным доходом от 95 тыс. до 110 тыс. рублей.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке
Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:24
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение
Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
Обновлено в 03:01
Общество
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта
Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Лавров назвал цель поправок Евросоюза к газовой директиве
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поправки к газовой директиве Евросоюза направлены на срыв строительства газопровода "Северный поток – 2". В интервью немецкой газете Rheinische Post министр напомнил, что проект газопровода является чисто коммерческим и направлен на укрепление энергобезопасности Европы.
Обновлено в 01:04
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Хоккей
Панарин: Батюшке в церкви перестал верить, он не созванивается с Богом
По мнению Панарина, батюшка в церкви знает не больше, чем он сам, и не созванивается с Богом по телефону.
Обновлено в 02:58
Общество
Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры
Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи.
Обновлено в 01:41
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
Обновлено в 01:52
Культура
Украинку затравили после эфира с Малаховым
Обновлено в 01:55
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
Правоохранители задержали пьяного мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в центре Москвы, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 02:59
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол
Гацкан покинет ФК «Ростов» после матча со «Спартаком»
Причиной ухода капитан жёлто-синих назвал желание проводить больше времени на поле 35-летний полузащитник ФК "Ростов" Александр Гацкан покидает клуб после 11 лет.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 02:25
Общество
Ученый назвал самые «вредные» для климата российские леса
Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
США объяснили несовместимость F-35 и С-400 в Турции
Договор о поставке российских ракетных систем С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться отмены контракта, угрожая прекратить поставки F-35 и предупреждая о возможности введения санкций.
Обновлено вчера в 19:21
Хоккей
Панарин показал первое фото с тренировки «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 13:46
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну
Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00