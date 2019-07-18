Футбол

«Реал» установил ценник на ИскоСоветский спорт вчера в 23:25

Мадридский Реал может продать этим летом полузащитника сборной Испании Иско Аларкона. Согласно источнику, сливочные готовы расстаться с игроком за 80 млн евро.
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«Реал» готов продать Иско за 80 млн евро

Sport24.ruвчера в 23:45

«Реал» готов продать Иско за € 80 млн

Чемпионатвчера в 17:36

«Реал» готов продать Иско за 80 миллионов евро и оставить Хамеса

Спорт-Экспрессвчера в 19:04

Реал» готов продать Иско

Sport.ruвчера в 18:58

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Sportbox.RUвчера в 18:54

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Матч ТВвчера в 18:54

«Реал» установил ценник на Иско

Советский спортвчера в 23:25
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Общество

Названы вузы, чьи выпускники юрфаков стали лидерами по уровню зарплат

Студенты, окончившие юридические факультеты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), являются самыми высокооплачиваемыми молодыми специалистами в своей сфере со средним месячным доходом от 95 тыс. до 110 тыс. рублей.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:24
Технологии

Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение

Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
Обновлено в 03:01
Общество

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта

Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Лавров назвал цель поправок Евросоюза к газовой директиве

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поправки к газовой директиве Евросоюза направлены на срыв строительства газопровода "Северный поток – 2". В интервью немецкой газете Rheinische Post министр напомнил, что проект газопровода является чисто коммерческим и направлен на укрепление энергобезопасности Европы.
Обновлено в 01:04
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы

МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Энергетика

Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти

«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Хоккей

Панарин: Батюшке в церкви перестал верить, он не созванивается с Богом

По мнению Панарина, батюшка в церкви знает не больше, чем он сам, и не созванивается с Богом по телефону.
Обновлено в 02:58
Общество

Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры

Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи.
Обновлено в 01:41
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

Обновлено в 01:52
Культура

Украинку затравили после эфира с Малаховым

Обновлено в 01:55
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве

Правоохранители задержали пьяного мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в центре Москвы, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 02:59
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол

Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол

Гацкан покинет ФК «Ростов» после матча со «Спартаком»

Причиной ухода капитан жёлто-синих назвал желание проводить больше времени на поле 35-летний полузащитник ФК "Ростов" Александр Гацкан покидает клуб после 11 лет.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 02:25
Общество

Ученый назвал самые «вредные» для климата российские леса

Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

США объяснили несовместимость F-35 и С-400 в Турции

Договор о поставке российских ракетных систем С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться отмены контракта, угрожая прекратить поставки F-35 и предупреждая о возможности введения санкций.
Обновлено вчера в 19:21
Хоккей

Панарин показал первое фото с тренировки «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 13:46
Космос

В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну

Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
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Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
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Иско
Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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