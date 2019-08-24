Футбол

«Реал» упустил в концовке победу над «Вальядолидом»Sport24.ru 15:01

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
Мадридский «Реал» не смог победить «Реал Вальядолид» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании. Хозяева забили на 82-й минуте — отличился Карим Бензема. Спустя шесть минут Серхи Гвардиола забил ответный мяч и спас свою команду от поражения.
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