Мадридский «Реал» не смог победить «Реал Вальядолид» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании. Хозяева забили на 82-й минуте — отличился Карим Бензема. Спустя шесть минут Серхи Гвардиола забил ответный мяч и спас свою команду от поражения.

«Реал» упустил в концовке победу над «Вальядолидом»

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