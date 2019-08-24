Футбол

«Реал» упустил победу во 2-м туре Примеры из-за ГвардиолыЧемпионат 17:30

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив на 88-й минуте В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счётом 1:1.
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