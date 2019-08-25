«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив на 88-й минуте В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счётом 1:1.

Единоборства Ярд госпитализирован после нокаута от Ковалева Поединок прошел в Челябинске и закончился победой Ковалева нокаутом в 11-м раунде.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Футбол Гурцкая рассказал о развале «Спартака» Карреры Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как разрушился «Спартак» Массимо Карреры.

Происшествия С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321 Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Общество Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine Лейбл Booking Machine появился в 2012 году, а в 2017 году Оксимирон стал его исполнительным директором (CEO) и занимался менеджментом исполнителей.

Общество Экспертиза проверила запись о «быдле и бичевне» в адрес жителей Тулуна В аудиозаписи, на которой якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей пострадавших от паводка районов, нашли признаки монтажа.

Происшествия Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде» Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС Отправившийся в четверг к МКС транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции в назначенное время.

Политика Bloomberg: Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать нефть Господин Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Шоу-бизнес В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.

Происшествия В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.

Экономика 4 млрд рублей задолжали за тепло жители Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал колоссальной сумму долга жителей региона за тепловую энергию.

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.