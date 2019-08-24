Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»Советский спорт 14:53

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
Оба тура набрали по четыре очка после двух матчей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» — «Вальядолид» — 1:1. Видеообзор матча со 150-м голом Бензема в Ла Лиге

Sport24.ru17:21

«Реал» упустил победу во 2-м туре Примеры из-за Гвардиолы

Чемпионат17:30

«Реал» дома не смог обыграть «Вальядолид»

Матч ТВ14:55

Гвардьола забил на «Бернабеу». «Валенсия» без Черышева снова потеряла очки

Спорт-Экспресс18:00

«Реал» упустил победу над «Вальядолидом»

LiveSport.ru14:51

Бензема забил 150-й гол в Ла Лиге

Sports.ru14:58

Футбол, Примера, Реал – Вальядолид, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321

Обновлено в 10:37
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Общество

Большинство регионов России сорвали майские указы по зарплатам

В России всего четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по региону.
Обновлено вчера в 02:58
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено в 15:02
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

Обновлено вчера в 17:45
Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Пять человек пострадали из-за удара молнии в США

Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Гаджеты

Владельцы iPhone стали реже покупать новые смартфоны Apple

Например, среднестатистический владелец iPhone предпочитает им пользоваться 18 месяцев (полтора года), а смартфонами Samsung чуть меньше — 16,8 месяцев.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Политика

В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком

Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Украинский беспилотник сбили в ЛНР

Обновлено в 08:01
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Происшествия

Лодка перевернулась на Волге под Саратовом

Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 07:42
Космос

Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля

Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено вчера в 08:53
Космос

Есть ли жизнь в Европе? NASA запустит аппарат на спутник Юпитера

Обновлено в 11:30
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Политика

Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Энергетика

Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США

Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие

Россия доставила свыше 3,5 тонны гумпомощи в пригород Дамаска

В Сирию прибыли 3,5 тонны гуманитарной помощи от России.
Обновлено в 22:09
Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
Общество

В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман»

23 августа в третьем по величине городе Чечни Шали открывается крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 04:58
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Авто

LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей

АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное