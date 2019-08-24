Оба тура набрали по четыре очка после двух матчей.

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

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