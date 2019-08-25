Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом»Спорт-Экспресс вчера в 14:53

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
«Реал» в матче 2-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 82-й минуте забил Карим Бензема. Ответный мяч провел Серхио Гвардьола на 88-й минуте. «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице.
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