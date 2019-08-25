Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом»Спорт-Экспресс вчера в 14:53
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
|33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
|57′
|59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
|68′
Тони Кроос
|73′
|80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
|82′
|84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
|88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
|90′
Каземиро
|90′+2′
|90′+5′
Вальдо Рубио
|66%
|Владение мячом
|34%
|91%
|Процент точных передач
|76%
|17
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
28
Жуниор
14
Каземиро
8
Кроос
11
Бэйл
17
Васкес
18
Йович
1
Масип
23
Рубио
4
Кико
27
Салису
22
Мартинес
18
Антоньито
21
Мичел
8
Ануар
10
Плано
7
Гвардиола
9
Унал
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
«Реал» в матче 2-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 82-й минуте забил Карим Бензема. Ответный мяч провел Серхио Гвардьола на 88-й минуте. «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
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