Футбол

«Реал» угрожает Бэйлу переводом в дубль. Игрок не хочет уходитьSport.ru 11:58

"Реал" готов рассмотреть ситуацю с арендой игрока, но футболист не собирается менять место дислокации и уходить в другой клуб, где ему не предложат нынешней заработной платы.
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Избавиться любой ценой: «Реал» готов пойти на крайние меры ради ухода Бэйла

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«Реал» угрожает Бэйлу переводом в дубль. Игрок не хочет уходить

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СМИ: «Реал» готов отправить Бэйла в дубль

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СМИ: «Реал» намерен заставить Бэйла уйти

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Чемпионат11:45

«Реал» давит на Бейла, чтобы тот покинул клуб

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