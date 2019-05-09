Футбол
«Реал» угрожает Бэйлу переводом в дубль. Игрок не хочет уходитьSport.ru 11:58
"Реал" готов рассмотреть ситуацю с арендой игрока, но футболист не собирается менять место дислокации и уходить в другой клуб, где ему не предложат нынешней заработной платы.
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Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Единоборства
Отец Нурмагомедова принял участие в акции «Бессмертный полк»
Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов принял участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 08:58
Происшествия
Суд приговорил к реальным срокам наказания Кокорина и Мамаева
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальным срокам наказания по решению Пресненского суда Москвы.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Киевляне вытащили портрет порноактрисы на свой парад Победы
Обновлено в 06:35
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Авто
«Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8
Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.
Обновлено в 09:10
Общество
Москву накрыло сильнейшим ливнем, шквалистый ветер роняет деревья
«Бессмертный полк» в Москве попал под ливень – в столице пришла настоящая непогода со шквалистым ветром.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Найдено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае туриста
В Республике Алтай обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Сейчас устанавливается личность.
Обновлено в 02:02
Политика
Лагард обсудила с Зеленским поддержку Украины со стороны МВФ
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля.
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
Ракета может наносить удары без взрыва, что позволяет снизить число жертв среди гражданского населения.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро
В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Политика
Глава МИД Британии обвинил РФ в попытке подорвать демократию
Бесстыдная попытка ГРУ вмешаться в национальные выборы в Черногории и подорвать заявку Черногории на вступление в НАТО были очередным примером дестабилизирующего и агрессивного поведения России на протяжении последнего десятилетия, — цитирует дипломата РИА Новости.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Культура
95 лет назад родился Булат Окуджава
Поэт, прозаик, композитор и исполнитель Булат Окуджава родился 9 мая в Москве, вырос на Арбате.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 21:50
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Общество
В акции «Бессмертный полк» в РФ приняли участие 10 млн человек
Всероссийская акция «Бессмертный полк» собрала 10 млн участников на территории России, сообщила журналистам 9 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:11
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более миллиона человек
Более одного миллиона человек приняли участии в шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 12:18
Футбол
6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Финансы
Мировые фондовые рынки снижаются на фоне угрозы ответных мер Китая в адрес США
В среду вечером The Wall Street Journal сообщила, что Пекин пригрозил ввести неуточненные ответные меры, если Белый дом повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено в 07:08
Политика
МИД отреагировал на отказ Ирана выполнять обязательства по урану
Москва с пониманием восприняла решение Тегерана о приостановке выполнения части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Обновлено в 11:45