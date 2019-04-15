Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Леганесом», Бензема забил голСпорт-Экспресс вчера в 16:57

Леганес — Реал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Муниципальный стадион Бутарке
Хонатан Сильва
45′
48′
Даниэль Карвахаль
51′
Карим Бензема
61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
65′
67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
71′
77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
85′
"Реал" и "Леганес" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе клуба из Леганеса отметился защитник Хонатан Сильва, у "сливочных" отличился нападающий Карим Бензема. "Реал" набрал 61 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Леганесом». Рамос, Регилон и Кроос – вне состава

Бомбардир.рувчера в 04:34

«Реал» сыграл вничью с «Леганесом», Бензема забил гол

Спорт-Экспрессвчера в 16:57

Зидан оставил Бэйла в запасе «Реала» на матч с «Леганесом»

Sport24.ruвчера в 13:57

«Леганес» — «Реал»: Навас, Вальверде и Иско — в основе гостей

Чемпионатвчера в 14:12

Навас: «Трудно объяснить эти результаты, мы будем биться за честь „Реала“»

Soccer.ruвчера в 20:46

Рамос, Кроос и Куртуа не помогут «Реалу» в матче с «Леганесом»

ProstoProSport14 апреля в 16:26

«Реал» отправился на игру с «Леганесом» без Рамоса, Крооса и Куртуа

Советский спорт14 апреля в 16:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Обновлено вчера в 02:10
Политика

Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Во Владивостоке скончался пожарный, тушивший склад

Сотрудник МЧС, пострадавший на тушении склада стройматериалов во Владивостоке на прошлой неделе, скончался, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 00:14
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Религия

В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери стал трагедией и великой утратой для всего христианского мира, заявили в Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 19:25
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама

"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Культура

Fox: умерла актриса Джорджия Энджел

Обновлено в 00:12
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Финансы

В ОЭСР рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая

Дальнейшая эскалация торгового конфликта между Китаем и США может привести к девальвации валют развивающихся рынков и резкому падению котировок на фондовых биржах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.
Обновлено в 02:16
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Общество

Сильный ветер и метель стали причиной транспортного коллапса на Ямале

По данным Ямало-Ненецкого цента гидрометеорологии сегодня, 16 апреля, практически на всей территории округа наблюдается очень сильный ветер с порывами 21-26 м/с, метель.
Обновлено в 02:36
Политика

Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Обновлено в 02:30
Здоровье

Анатолий Литовченко намерен реформировать программу «Земский доктор»

Анатолий Литовченко подчеркнул, что сегодня нужна ведомственная целевая программа.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

«Кошмар любого мужика»: Миро обвинила Бузову во фригидности

Известный блогер и публицист Лена Миро посвятила очередную статью в своем аккаунте ЖЖ отношению ведущей Ольги Бузовой к сексу.
Обновлено в 01:57
Футбол

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ по голосования болельщиков, проведенного телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Обновлено в 02:45
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

В Красноярском крае уволили учительницу, ударившую школьниц

Обновлено в 02:20
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Здоровье

Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники»

В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".
Обновлено в 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное