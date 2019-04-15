Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Леганесом», Бензема забил голСпорт-Экспресс 16:57

Леганес — Реал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Муниципальный стадион Бутарке
Хонатан Сильва
45′
48′
Даниэль Карвахаль
51′
Карим Бензема
61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
65′
67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
71′
77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
85′
"Реал" и "Леганес" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе клуба из Леганеса отметился защитник Хонатан Сильва, у "сливочных" отличился нападающий Карим Бензема. "Реал" набрал 61 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице.
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