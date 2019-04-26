Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»Soccer.ru 17:23

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Реал" разошлись миром. "Реал" набирает 65 очков (3-е место), у "Хетафе" 4-я позиция (55 баллов). Столько же очков и у "Севильи", которая уступает "синим" лишь по дополнительным показателям.
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«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»

Матч ТВ17:22

«Реал» на выезде не сумел обыграть «Хетафе»

Чемпионат17:20

«Реал» не смог победить «Хетафе» в Ла Лиге впервые за 7 лет

Sports.ru17:38

«Хетафе» — «Реал». Видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании

Sport24.ru19:18

«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»

Soccer.ru17:23

Мадридский «Реал» в гостях не смог обыграть «Хетафе»

ProstoProSport17:19

«Реал» на выезде не смог переиграть «Хетафе»

Советский спорт17:20
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Политика

Словакия приостановила поставки нефти из России

Министерство энергетики Польши 24 апреля информировало о решении приостановить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через пункт в Адамово на польско-белорусской границе в связи с ухудшением качества сырья и риском повреждения системы передачи нефти и установок НПЗ.
Обновлено в 18:02
Политика

Украинский «Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения поставок российского газа через Украину.
Обновлено в 22:46
Политика

Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке

Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено в 22:48
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 14:47
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Спорт

В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено в 12:39
Хоккей

НХЛ отстранила арбитров из-за ошибочного удаления

Во время матча арбитры приняли решение до конца игры удалить нападающего "Голден Найтс" Коди Икина за толчок форварда "Шаркс" Джо Павелски.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Обновлено в 19:43
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено в 22:36
Энергетика

Розничные цены на бензин в России застыли

Потребительские цены на бензин в среднем по России с 15 по 21 апреля 2019 года не изменились (пятую неделю подряд) в процентном соотношении к предыдущему отчетному периоду, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России

Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Технологии

К 9 мая в Сети появился бесплатный сервис реставрации старых фото

Обновлено в 22:07
Музыка

Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами

Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено в 21:57
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика

Гордон назвал способ вернуть Крым Украине

Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".
Обновлено в 21:06
Религия

Православные отмечают Великую Пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Я понял, кто такой Бог: Чернобыльская трагедия глазами ликвидатора

Обновлено в 22:17
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Более 14 тысяч военнослужащих ВВО примут участие в торжественных шествиях и военных парадах в День Победы

Всего в торжественных мероприятиях, с учетом военных парадов, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 14,3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
Обновлено в 21:23
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета

Обновлено в 22:44
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 12:40
Музыка

После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Обновлено в 05:01
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 21:32
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