Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»Soccer.ru 17:23
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Реал" разошлись миром. "Реал" набирает 65 очков (3-е место), у "Хетафе" 4-я позиция (55 баллов). Столько же очков и у "Севильи", которая уступает "синим" лишь по дополнительным показателям.
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Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
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