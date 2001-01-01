Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»Soccer.ru 17:23
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Реал" разошлись миром. "Реал" набирает 65 очков (3-е место), у "Хетафе" 4-я позиция (55 баллов).
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Здоровье
Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство
Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.
Обновлено в 18:36
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Обновлено в 18:06
Наука
Потеря даже 16 минут сна негативно отражается на работе
Если люди не получают всего 16 минут сна, то это уже негативно влияет на их работоспособность на следующий день, как продемонстрировали наблюдения.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ
Ветераны Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Политика
Байден намерен участвовать в выборах президента США
Политик Джо Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, заявил о планах на участие в выборах главы Штатов 2020 года.
Обновлено в 06:23
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Общество
В столице Канады введен режим ЧС из-за ожидаемых ливней
В столице Канады Оттаве введен режим ЧС в связи с ожидаемыми ливнями и вызванным ими подъемом воды в реке Оттава.
Обновлено в 19:44
Политика
Трамп и Абэ обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят в пятницу, 26 апреля, ситуацию вокруг КНДР.
Обновлено в 18:34
Политика
Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН
Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.
Обновлено в 18:08
Игры
Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне
Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено вчера в 10:26
Космос
На МКС в системе очистки воздуха произошел сбой
На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка, которая удаляет углекислый газ из ее атмосферы.
Обновлено в 15:31
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Происшествия
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского
Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Хоккей
НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе»
Сообщается, что лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс».
Обновлено в 13:15
Политика
МИД Украины сравнил выдачу российских паспортов в Донбассе с действиями нацистов
По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, указ российского президента Владимира Путина о предоставлении по упрощенной схеме гражданства жителям Луганской и Донецкой областей нарушает целостность и суверенитет Украины.
Обновлено в 18:40
Здоровье
Эксперты о запрете на ввоз мясо-молочной продукции частными лицами
На границе никто не будет разбираться в происхождении товара, поэтому предлагается закрыть ввоз мясо-молочной продукции полностью.
Обновлено в 12:16
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Общество
Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году
На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив.
Обновлено в 19:00