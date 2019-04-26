Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»Soccer.ru 17:23
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Реал" разошлись миром. "Реал" набирает 65 очков (3-е место), у "Хетафе" 4-я позиция (55 баллов). Столько же очков и у "Севильи", которая уступает "синим" лишь по дополнительным показателям.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Примера. «Барселона» выиграла у «Алавеса», «Атлетико» обыграл «Валенсию», «Реал» не справился с «Хетафе»
LiveSport.ru23 апреля в 15:28
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Политика
Савченко сравнила Порошенко и Януковича
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Кино
Фильм-победитель Берлинале «Синонимы» откроет кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено в 18:01
Гаджеты
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Суд в Вашингтоне огласит приговор Марии Бутиной
Федеральный суд американской столицы огласит в пятницу приговор арестованной в США россиянке Марии Бутиной, которой инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.
Обновлено в 17:07
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Политика
Первые в истории переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялись во Владивостоке
Переговоры были чисто символическими, а самым главным в этой встрече было установление личного контакта между лидерами России и КНДР,- считает старший научный сотрудник высшей школы экономики Василий Кашин.
Обновлено в 11:16
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено в 16:17
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину
В эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым народная артистка России поделилась воспоминаниями о покойной подруге.
Обновлено в 07:59
Религия
Православные нижнекамцы сегодня отмечают Чистый четверг
Каждый день предпасхальной недели имеет свое значение и особенно Чистый четверг.
Обновлено в 01:51
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Политика
Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено в 21:19
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Общество
В Оттаве объявили режим чрезвычайной ситуации из-за ливней
Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых в регионе сильных дождей и опасности повышения уровня воды в реке Оттава.
Обновлено в 21:14
Общество
Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году
На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив.
Обновлено в 19:00
Политика
Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»
Штаб Зеленского призвал мировое сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а Порошенко выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».
Обновлено в 06:03
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Общество
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30