Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»Soccer.ru вчера в 17:23
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Реал" разошлись миром. "Реал" набирает 65 очков (3-е место), у "Хетафе" 4-я позиция (55 баллов).
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Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
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Обновлено в 03:51
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
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В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
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Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
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Здоровье
Утверждён новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России.
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Происшествия
Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»
В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Политика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене специальных экономических мер, введённых ранее в отношении четверых граждан Украины.
Обновлено в 07:26
Авто
Buick представил собственный первый электрокар: универсал Velite 6
Первый полностью электрический автомобиль от Buick – это будущий китайский универсал Velite 6. Причем в 2018 году был представлен концепт под аналогичным названием, но тогда предполагался выпуск гибридного автомобиля.
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Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 06:47
Музыка
Rammstein выпустили новый клип Radio
Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Фриком Солнцевым занялся психоаналитик
Гоген Солнцев удивил неожиданным признанием. Оказывается, шоумен регулярно посещает психоаналитика – чего желает и своим подписчикам.
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Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за обстрелов
Три человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:07
Политика
СБУ начала расследование в отношении журналиста Айдера Муждабаева
Служба безопасности Украины начала расследование в отношении украинского журналиста Айдера Муждабаева, сообщил в Facebook Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Итальянец попытался выйти из летящего самолёта
Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Общество
Синоптики не исключили грозу в Пасхальную ночь
Кратковременные дожди прогнозируются в Москве в ночь на 28 апреля, не исключены грозы. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» 26 апреля.
Обновлено в 06:37
Энергетика
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
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Футбол
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Обновлено в 07:26
Политика
Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады
Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:08
Политика
Команда Зеленского объяснила необходимость роспуска Верховной Рады
Представитель штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске парламента.
Обновлено в 07:38
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
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Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35