Футбол
«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом, «Зенит» остался в топ-50РИА Новости 10:48
Замыкает тройку самых дорогих футбольных брендов испанская "Барселона" (1,393 млрд). Бренд российского "Зенита" поднялся в рейтинге на три позиции и теперь занимает 46-е место. Стоимость бренда клуба из Санкт-Петербурга не указывается.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика
Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика
В Австрии в начальных школах запретили носить хиджаб
Обновлено в 05:56
Хоккей
Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива»
Крэйг Мактавиш назначен на пост главного тренера "Локомотива", сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.
Обновлено в 08:20
Единоборства
Российский боец UFC Олейник назвал дату следующего боя
Россиянин Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок 20 июля на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио, США.
Обновлено в 12:20
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Футбол
Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»
Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Трамп назвал главу Нью-Йорка худшим мэром в США
Президент США Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка, демократа Билла де Блазио, заявившего о своем участии в президентской гонке на выборах в 2020 году, самым плохим мэром в стране и отметил, что жители города его ненавидят.
Обновлено в 09:10
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Авто
Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам
По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.
Обновлено в 02:07
Политика
В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Юлия Барановская вспомнила о влюбленности в Андрея Аршавина
Телеведущая Юлия Барановская получила широкую известность не только благодаря работе на телевидении, но и благодаря роману с популярным футболистом Андреем Аршавиным.
Обновлено в 05:14
Политика
Послы G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
В Twitter французского представительства G7 в Киеве опубликован призыв послов стран "Большой семерки" к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, пишет РБК.
Обновлено в 02:01
Интернет
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp
Обновлено в 02:29