Футбол

«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом, «Зенит» остался в топ-50РИА Новости 10:48

Замыкает тройку самых дорогих футбольных брендов испанская "Барселона" (1,393 млрд). Бренд российского "Зенита" поднялся в рейтинге на три позиции и теперь занимает 46-е место. Стоимость бренда клуба из Санкт-Петербурга не указывается.
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«Реал» — самый дорогой футбольный бренд, «Зенит» — в топ-50

Матч ТВ11:32

«Реал» признан самым дорогим брендом в мире, «Зенит» – на 46-м месте

Спорт-Экспресс10:48

«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «МЮ» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – в топ-50

Sports.ru08:19

«Зенит» – 17-й в рейтинге самых дорогих клубов мира

Советский спорт08:25

«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов

Sport24.ru08:08

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Ведомости07:53

Назван самый дорогой футбольный бренд в мире

Газета.Ru08:25
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Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
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Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
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Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

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Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика

В Австрии в начальных школах запретили носить хиджаб

Обновлено в 05:56
Политика

Мэрия Екатеринбурга проведет опрос жителей о строительстве храма

Обновлено в 10:42
Политика

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

Обновлено в 08:35
Хоккей

Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива»

Крэйг Мактавиш назначен на пост главного тренера "Локомотива", сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.
Обновлено в 08:20
Политика

Геращенко уволилась с должности представителя Украины в Минске

Обновлено в 08:46
Единоборства

Российский боец UFC Олейник назвал дату следующего боя

Россиянин Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок 20 июля на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио, США.
Обновлено в 12:20
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

Обновлено в 06:13
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Футбол

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
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Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Политика

Трамп назвал главу Нью-Йорка худшим мэром в США

Президент США Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка, демократа Билла де Блазио, заявившего о своем участии в президентской гонке на выборах в 2020 году, самым плохим мэром в стране и отметил, что жители города его ненавидят.
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Политика

Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Авто

Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам

По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.
Обновлено в 02:07
Политика

В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Юлия Барановская вспомнила о влюбленности в Андрея Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская получила широкую известность не только благодаря работе на телевидении, но и благодаря роману с популярным футболистом Андреем Аршавиным.
Обновлено в 05:14
Политика

Послы G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

В Twitter французского представительства G7 в Киеве опубликован призыв послов стран "Большой семерки" к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, пишет РБК.
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Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

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