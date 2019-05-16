«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом, «Зенит» остался в топ-50РИА Новости 10:48

Замыкает тройку самых дорогих футбольных брендов испанская "Барселона" (1,393 млрд). Бренд российского "Зенита" поднялся в рейтинге на три позиции и теперь занимает 46-е место. Стоимость бренда клуба из Санкт-Петербурга не указывается.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Космос Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.

Экономика Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Политика Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.

Армия и оружие Назван способ прохода авианосцев США в Черное море США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.

Общество Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".

Происшествия В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.

Хоккей Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш назначен на пост главного тренера "Локомотива", сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.

Единоборства Российский боец UFC Олейник назвал дату следующего боя Россиянин Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок 20 июля на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио, США.

Футбол Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Футбол Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед» Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.

Политика Трамп назвал главу Нью-Йорка худшим мэром в США Президент США Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка, демократа Билла де Блазио, заявившего о своем участии в президентской гонке на выборах в 2020 году, самым плохим мэром в стране и отметил, что жители города его ненавидят.

Политика Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.

Происшествия Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100 Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.

Авто Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.

Политика В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.

Экономика Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.

Шоу-бизнес Юлия Барановская вспомнила о влюбленности в Андрея Аршавина Телеведущая Юлия Барановская получила широкую известность не только благодаря работе на телевидении, но и благодаря роману с популярным футболистом Андреем Аршавиным.