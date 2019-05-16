«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира78.ru 11:03

Петербургский «Зенит» стал единственным представителем России в списке самых дорогих футбольных брендов мира. Соответствующий рейтинг составило агентство Brand Finance. По его данным, бренд «Зенита» оценивается в 116 млн евро.

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«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

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