Футбол

«Реал» стал победителем клубного чемпионата мира-2018
Sport24.ru
вчера в 13:21

Мадридский «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира-2018. В финальном матче турнира его действующий победитель обыграл «Аль-Айн» из ОАЭ, победителя Лиги Арабского залива-2017/18. Встреча состоялась на стадионе «Шейх Зайед» (Абу-Даби, ОАЭ) и завершилась победой «Реала» со счетом 4:1.
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