Футбол

«Реал» стал лидером по доходам среди футбольных клубовREGNUM 06:48

Мадридский «Реал» вышел на первое место по доходам среди футбольных клубов Европы. Об этом сообщает компания Deloitte. По итогам сезона 2017/18 «Реал» заработал рекордные € 750,9 млн.
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«Зенит» заработал в прошлом сезоне больше «Севильи», а «Реал» установил рекорд

Спорт-Экспресс04:06

«Реал» обошел «Барселону» в рейтинге финансово успешных клубов Европы, «Зенит» – 25-й

Советский спорт04:47

«Реал» признан самым доходным клубом Европы прошлого сезона, «Зенит» — 25-й

Чемпионат04:29

«Реал» занял первое место по доходам в Европе, «Зенит» — 25-й

Матч ТВ06:14

«Реал» стал самым успешным клубом по доходам

Газета.Ru04:03

«Зенит» стал 25-м в рейтинге клубов с наибольшими доходами в сезоне-2017/18

Sport24.ru05:01

«Реал» заработал 750,9 млн евро и возглавил рейтинг европейских клубов по доходам, «Зенит» – 25-й

Sports.ru04:36
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:43, Ашберн
Армия и оружие

ВС Швеции заявили о нарушении Россией воздушного пространства страны

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Армия и оружие

Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»

Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
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Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
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СМИ сообщили о взрыве в районе посольства России в Дамаске

Взрыв прогремел в Дамаске в районе Адави, где расположено российское посольство, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
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Происшествия

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Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200

Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.
Обновлено в 05:18
Общество

Новгородкам старше 29 лет отказали в выплатах за первого ребенка

Новгородская областная дума рассмотрела законопроект о денежных выплатах за первого ребенка.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта «Внуково»

Авиакомпания "Победа" подала в суд на сотрудников пограничной службы московского аэропорта "Внуково".
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Происшествия

Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

Обновлено в 04:58
Авто

Ford обновил пикап Ranger для Европы

Компания Ford представила обновленный компактный пикап Ranger для европейского рынка.
Обновлено вчера в 09:54
Технологии

Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Авто

Новая модель Bentley дебютирует в Женеве

Компания Bentley на автосалоне в Женеве представит новую модель, дебют которой приурочат к 100-летию марки.
Обновлено вчера в 10:16
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Происшествия

СК попросил об аресте осужденного предпринимателя Михальченко

Следственный комитет России направил в Басманный суд ходатайство об аресте предпринимателя Дмитрия Михальченко, ранее осужденного по делу о контрабанде элитного алкоголя, в рамках нового уголовного дела.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Спасатели остановили дрейфующий в Черном море горящий танкер

Дрейф горящего в Черном море танкера «Канди» был остановлен российским спасательным судном, рассказал РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Обновлено в 07:22
Космос

Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра

Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
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Происшествия

11 террористов осудили за подготовку массовых убийств в России

Обновлено в 05:55
Общество

В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов

Как уточнил на оперативном совещании в мэрии замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов, монтаж и установку стационарной вентиляционной системы на поверхности северного борта карьера завершат в течение дня, а затем запустят.
Обновлено в 07:15
Политика

«Четкий пацан»: в Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны

Обновлено в 06:51
Политика

РКК «Энергия» меняет гендиректора

Романов работал в РКК "Энергия" на различных должностях с 1980 года.
Обновлено в 05:47
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика

Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Согласно заявлению министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, прошение об отставке с поста президента-генерального директора корпорации Renault было подано Карлосом Гоном 23 января, передает ТАСС.
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Хоккей

Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ

Обновлено вчера в 23:28
Интернет

Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows

Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
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Политика

Арестован экс-глава правительства Шотландии Алекс Салмонд

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны.
Обновлено в 04:45
Экономика

Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января

Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
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Космос

Ученые назвали причину появления жизни на Земле

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Общество

В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад

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Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
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В Китае клонированы пять идентичных макак

Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
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