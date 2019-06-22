Футбол

«Реал» создаёт свою женскую футбольную командуSport.ru 11:44

Руководство мадридского "Реала" приняло решение уделить внимание женскому футболу, который набирает всё большую популярность в мире. Однако "галактикос" считают нецелесообразным создавать женский коллектив с нуля.
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«Реал» создаёт свою женскую футбольную команду

Sport.ru11:44

«Реал» договорился о создании своей женской команды на базе другого клуба

Sport24.ru08:06

Источник: женская команда «Реала» выступит в испанской лиге в сезоне-2019/20

Чемпионат04:50

«Реал» создает женскую футбольную команду

Спорт-Экспресс07:45

Фарре: «Месси не играл в „Реале“, потому что „Мадрид“ не смог его купить»

Soccer.ru07:39

У «Реала» появится женская команда

Sports.ru06:43

У мадридского «Реала» появится женская команда

Советский спорт07:26
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Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Число инвалидов с психическими расстройствами в Татарстане увеличилось

Минздрав Татарстана поделился статистикой по психическим заболеваниям. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Общество

Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России

Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Обновлено в 13:19
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Тбилиси произошла потасовка между группами протестующих

Обновлено в 14:18
Происшествия

Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

Обновлено в 10:53
Футбол

ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика

Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.
Обновлено в 15:23
Политика

МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Общество

Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Автоспорт

Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м

В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции.
Обновлено в 10:20
Футбол

Менди лайкнул твит с призывом выгнать из «Реала» Васкеса, но потом извинился

Новичок "Реала" защитник Ферлан Менди поставил в Твиттере лайк с призывом выгнать из команды клубного воспитанника Лукаса Васкеса.
Обновлено в 16:30
Авто

В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes

Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.
Обновлено в 11:08
Наука

Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры

Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Кино

Режиссер «Бонда 25» ответил на обвинения в прогулах из-за видеоигр

Пост стал ответом британской газете The Sun, которая накануне обвинила Фукунагу в том, что он отдает слишком много времени видеоиграм, от чего страдает съемочный процесс.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Обновлено в 04:34
Футбол

Каземиро забил первый мяч за сборную

Каземиро дебютировал за сборную 8 лет назад, отыграв 39 матчей.
Обновлено в 15:29
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