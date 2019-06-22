Футбол
«Реал» создаёт свою женскую футбольную командуSport.ru 11:44
Руководство мадридского "Реала" приняло решение уделить внимание женскому футболу, который набирает всё большую популярность в мире. Однако "галактикос" считают нецелесообразным создавать женский коллектив с нуля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
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В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего
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Минздрав Татарстана поделился статистикой по психическим заболеваниям. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21
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Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.
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МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии
МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
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Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
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Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Автоспорт
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м
В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции.
Обновлено в 10:20
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Менди лайкнул твит с призывом выгнать из «Реала» Васкеса, но потом извинился
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Обновлено в 16:30
Авто
В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes
Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.
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Наука
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Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
Обновлено в 16:39
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Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Кино
Режиссер «Бонда 25» ответил на обвинения в прогулах из-за видеоигр
Пост стал ответом британской газете The Sun, которая накануне обвинила Фукунагу в том, что он отдает слишком много времени видеоиграм, от чего страдает съемочный процесс.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Футбол
Каземиро забил первый мяч за сборную
Каземиро дебютировал за сборную 8 лет назад, отыграв 39 матчей.
Обновлено в 15:29