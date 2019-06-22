Футбол
У «Реала» появится женская командаSports.ru 06:43
«Тэйкон», основанный в 2012 году, по итогам прошлого сезона завоевал путевку в примеру – высший дивизион. Отметим, что у «Реала» впервые в истории клуба появится женская команда. Вице-президент «Барселоны»: «Жаль, что у «Реала» нет женской команды»
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Автоспорт
Квят на «Гран-при Франции» стартует предпоследним
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стартует 19-м на "Гран-при Франции".
Обновлено в 10:38
Политика
Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за криков в доме политика
Бывшему главе британского МИДа и экс-мэру Лондона Борису Джонсону пришлось разговаривать с полицейскими, после того как его соседи пожаловались на женские крики из его дома.
Обновлено в 10:21
Общество
В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов»
Полиция задержала в субботу восьмерых участников манифестации движения "желтых жилетов" в Марселе на юге Франции.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как 3-летний сын помогает ей на фотосессии
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят
Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Общество
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Общество
Суть событий: Алексей Венедиктов
Кстати, в Якутии было то же самое, только бензин не загорелся, а здесь загорелся.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.
Обновлено в 11:29
Авто
Кроссоверы Buick Encore и Encore GX полностью рассекречены
Buick Encore Оба паркетника построены на новой модульной платформе BXX (она же VSS-S) концерна General Motors, которая впоследствии ляжет в основу множества компактных моделей под разными марками.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова ответила на критику ее фигуры
В очередном своем посте Тюльпанова ответила на критику.
Обновлено в 11:05
Политика
Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ
Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:06