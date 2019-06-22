Футбол

У «Реала» появится женская командаSports.ru 06:43

«Тэйкон», основанный в 2012 году, по итогам прошлого сезона завоевал путевку в примеру – высший дивизион. Отметим, что у «Реала» впервые в истории клуба появится женская команда. Вице-президент «Барселоны»: «Жаль, что у «Реала» нет женской команды»
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» создаёт свою женскую футбольную команду

Sport.ru11:44

У «Реала» появится женская команда

Sports.ru06:43

У мадридского «Реала» появится женская команда

Советский спорт07:26

«Реал» создает женскую футбольную команду

Спорт-Экспресс07:45

Фарре: «Месси не играл в „Реале“, потому что „Мадрид“ не смог его купить»

Soccer.ru07:39

«Реал» договорился о создании своей женской команды на базе другого клуба

Sport24.ru08:06

Источник: женская команда «Реала» выступит в испанской лиге в сезоне-2019/20

Чемпионат04:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Происшествия

В Москве трое детей выпали с аттракциона

Обновлено в 07:06
Автоспорт

Квят на «Гран-при Франции» стартует предпоследним

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стартует 19-м на "Гран-при Франции".
Обновлено в 10:38
Политика

Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.
Обновлено в 12:11
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика

Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ

На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

На Украине представили самодельную передвижную пулемётную установку

Обновлено в 07:19
Происшествия

Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за криков в доме политика

Бывшему главе британского МИДа и экс-мэру Лондона Борису Джонсону пришлось разговаривать с полицейскими, после того как его соседи пожаловались на женские крики из его дома.
Обновлено в 10:21
Общество

В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов»

Полиция задержала в субботу восьмерых участников манифестации движения "желтых жилетов" в Марселе на юге Франции.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова показала, как 3-летний сын помогает ей на фотосессии

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят

Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Общество

В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши

Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Общество

Суть событий: Алексей Венедиктов

Кстати, в Якутии было то же самое, только бензин не загорелся, а здесь загорелся.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Обновлено в 07:15
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.
Обновлено в 11:29
Авто

Кроссоверы Buick Encore и Encore GX полностью рассекречены

Buick Encore Оба паркетника построены на новой модульной платформе BXX (она же VSS-S) концерна General Motors, которая впоследствии ляжет в основу множества компактных моделей под разными марками.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова ответила на критику ее фигуры

В очередном своем посте Тюльпанова ответила на критику.
Обновлено в 11:05
Политика

Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ

Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное