Футбол
«Реал» создаст свою женскую командуЕженедельник Футбол 09:41
У мадридского «Реала» появится своя женская футбольная команда. Впервые она выступит в следующем сезоне. Сообщается, что на следующей неделе произойдет слияние «Реала» с клубом «Тэйкон».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Происшествия
В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Политика
«Аэрофлот» предлагает лететь вместо Тбилиси в Ереван
В качестве альтернативы пассажирам предлагается без взимания дополнительной платы изменить пункт перевозки с Тбилиси на Ереван или Владикавказ, но в пределах сроков, действующих по первоначальному билету.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
В сети обсуждают увеличившиеся губы певицы Ирины Дубцовой
Пользователи сети обсуждают увеличившиеся губы известной певицы Ирины Дубцовой.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Футбол
Понсе определился с номером в «Спартаке»
Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:39
Политика
В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Политика
Бывший игрок КВН пойдёт на выборы в Раду от партии Зеленского
Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров
В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео
Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
"После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ
По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17