Футбол

«Реал» создаст свою женскую командуЕженедельник Футбол 09:41

У мадридского «Реала» появится своя женская футбольная команда. Впервые она выступит в следующем сезоне. Сообщается, что на следующей неделе произойдет слияние «Реала» с клубом «Тэйкон».
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«Реал» договорился о создании своей женской команды на базе другого клуба

Sport24.ru08:06

У мадридского «Реала» появится женская команда

Советский спорт07:26

У «Реала» появится женская команда

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«Реал» создает женскую футбольную команду

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Фарре: «Месси не играл в „Реале“, потому что „Мадрид“ не смог его купить»

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СМИ: «Реал» намерен создать свою женскую футбольную команду

RT на русском09:10

Источник: женская команда «Реала» выступит в испанской лиге в сезоне-2019/20

Чемпионат04:50
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Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
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