Футбол

«Реал» объявил о трансфере Диаса из «Манчестер Сити»
Матч ТВ
вчера в 16:00

Полузащитник Браим Диас официально стал игроком «Реала». 19-летний игрок перешел в стан мадридцев из «Манчестер Сити». Диас заключил контракт с «Реалом» до лета 2025 года.
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
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