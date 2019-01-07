Футбол
«Реал» объявил о трансфере Диаса из «Манчестер Сити»
«Реал» объявил о трансфере Диаса из «Манчестер Сити»Матч ТВвчера в 16:00
Полузащитник Браим Диас официально стал игроком «Реала». 19-летний игрок перешел в стан мадридцев из «Манчестер Сити». Диас заключил контракт с «Реалом» до лета 2025 года.
Матч ТВвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Футбол
Хавбек «Лестера» Иборра перешел в «Вильярреал»
Полузащитник Висенте Иборра перебрался из английского «Лестер Сити» в испанский «Вильярреал», сообщается на официальном сайте валенсийского клуба.
Обновлено в 12:00
Футбол
Маурицио Сарри: «„Челси“ нужна замена, если Фабрегас уйдет»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что клубу нужно заменить полузащитника Сеска Фабрегаса, который может перейти в «Монако».
Обновлено в 09:09
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе шведского полузащитника Олссона
Последним клубом Олссона стал шведский АИК.
Обновлено в 09:46
Футбол
Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
Обновлено в 05:07
Футбол
Вратарь «Реал Сосьедад» доказал, что не фолил на Винисиусе
Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи выложил в Твиттере фото, на котором показан эпизод матча 18-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:0). Из снимка видно, что голкипер сначала касается мяча, а уже потом задевает форварда соперника Винисиуса Жуниора.
Обновлено в 05:00
Футбол
Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол
Бразильский нападающий Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол в составе парижской команды.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
«ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити» включились в борьбу за Дибалу
Три футбольных клуба включились в борьбу за нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 10:59
Футбол
Марадона: Месси хотят сделать лидером, но он никогда не будет им
Обновлено в 11:16
Футбол
«Спартак» может приобрести Херца из «Вулверхэмптона»
"Вулверхэмптон" выразил готовность продать центрального полузащитника Кристиана Херца "Спартаку", сообщает The Sun.
Обновлено в 06:02
Футбол
Южная Корея обыграла Филиппины в матче Кубка Азии
Сборная Южной Кореи обыграла команду Филиппин на групповой стадии Кубка Азии.
Обновлено в 10:33
Футбол
Яка Бийол: «Рад, что стереотипы о России оказались ложными»
Словенец считает, что многие стереотипы о России являются ложными.
Обновлено в 10:01
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об отношении «быков» к полузащитнику команды Павлу Мамаеву, находящемуся под арестом в московском СИЗО.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Зенит» предложил за защитника «Фейеноорда» 10 млн евро
Петербургский футбольный клуб «Зенит» присматривает защитника «Фейеноорда».
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Умяров и Глушенков поедут со «Спартаком» на зимний сбор в ОАЭ
Полузащитники «Спартака» Наиль Умяров и Максим Глушенков, перешедшие в команду из выступающего в ФНЛ «Чертаново», отправятся со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.
Обновлено в 10:46
Футбол
Болгарский игрок Велков остался недоволен просмотром в ЦСКА
Болгарский защитник Стефан Велков рассказал о своем просмотре в московском ЦСКА в 2016 году, передает Topsport.
Обновлено в 08:53