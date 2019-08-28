Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что испанский полузащитник Иско выбыл на неопределённый срок из-за повреждения. Как сообщает пресс-служба клуба, он травмировал двуглавую мышцу бедра.

«Реал» сообщил, что Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы

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