Футбол
RT на русском«Реал» сообщил, что Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что испанский полузащитник Иско выбыл на неопределённый срок из-за повреждения. Как сообщает пресс-служба клуба, он травмировал двуглавую мышцу бедра.
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Происшествия
После обрушения стены здания в Новосибирске задержали трех человек
В Новосибирске задержали трех человек после обрушении стены здания, в результате которого погибли три человека.
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46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Авто
Компания Bufori представила 750-сильного конкурента Porsche 911
Малайзийская компания Bufori представила предсерийное купе семейства CS, которое по размерам можно сравнить с Porshe 911 в кузове 992.
REGNUM 08:28
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.
RT на русском 14:34
Финансы
Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга
Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
РИА Новости 18:16
Авто
Обновленный универсал Volvo V90 впервые попал на фото
Фотошпионы впервые заметили и сняли обновлённый универсал Volvo V90.
За рулем Кубань 10:55
Футбол
Гогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Metaratings 09:52
Происшествия
Песков назвал инцидент с полицейскими в Анапе отвратительным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней девушки на пляже в Анапе, неприемлемым и отвратительным.
Краснодарские известия 10:25
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Армия и оружие
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Коммерсантъ 18:54
Общество
На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.
Известия 10:29
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус 19:08
Религия
Православные туляки отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Сегодня православные христиане по всему миру отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Молодой коммунар 06:13
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
Российская газета 18:24
Технологии
СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики
Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
Российская газета 17:57
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Шоу-бизнес
Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа
Какое-то время Маша была счастлива с мужем – отцом ее ребенка Парвизом Ясиновым.
Телепрограмма 10:43
Футбол
«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»
В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
Sport.ru 11:14
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой нежно поздравила бойфренда с днем рождения
Вера Брежнева присоединилась к поздравлениям: «С днем рождения твое солнышко».
Woman.ru 12:41
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Кино
Кинопремьеры недели: «Тачка на миллион» и «Я иду искать»
Псковское агентство информации 10:02
Экономика
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:30
Общество
В России разработали нормы поведения учителей
Министерство просвещения России разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе в данном кодексе прописано о поведении учителей в интернете, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 17:19