Футбол
RT на русском«Реал» сообщил, что Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что испанский полузащитник Иско выбыл на неопределённый срок из-за повреждения. Как сообщает пресс-служба клуба, он травмировал двуглавую мышцу бедра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Музыка
Шуфутинский записал видеообращение в преддверии третьего сентября
Телепрограмма 09:11
Технологии
РЖД протестировали беспилотный электропоезд «Ласточка»
На испытательном кольце в Москве продемонстрировали электропоезд «Ласточка», который способен ездить без машиниста.
KudaGo 09:45
Футбол
Сутормин передал своему первому тренеру миллион рублей
Полузащитник футбольного «Зенита» Алексей Сутормин перевёл миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову.
News.ru 08:58
Общество
Россиян предупредили о похолодании до минус трех градусов
Заморозки и похолодание до -3 градусов ожидается в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на 29 и 30 августа.
URA.Ru 00:16
Авто
Toyota и Suzuki создадут альянс
RT на русском 05:27
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.
Вести.Наука 08:07
Баскетбол
Стал известен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019
Тренерский штаб мужской сборной России назвал имена баскетболистов, попавших в окончательный состав национальной команды на предстоящий Кубок мира-2019, который стартует в Китае 31 августа.
Вести.Ru 12:28
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Российская газета 12:12
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Украинские СМИ назвали освобождение Вышинского шагом к обмену пленными
Журналист Кирилл Вышинский был освобождён из-под стражи на Украине, так как войдёт в список для обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
News.ru 06:20
Футбол
«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в хавбеке «Фенербахче» Зайце
Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России, сообщает TRT Spor. На игрока претендуют «Краснодар» и «Динамо».
Sports.ru 10:42
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Футбол
Санчес прилетел в Милан для завершения перехода в «Интер»
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в миланский "Интер".
Газета.Ru 12:44
Общество
На севере Перу нашли крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей
'Largest ever' mass child sacrifice ceremony discovered in Peru https://t.co/twmB6iMIwj— BBC News (World) (@BBCWorld) August 28, 2019 Что еще известно: Только за последнее время в этом районе Перу археологи обнаружили почти 200 тел принесенных в жертву детей.
Snob.ru 09:53
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Политика
США ужесточили пошлины против Китая
Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Кино
Опубликован трейлер нового «Джокера»
Lenta.ru 12:35
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Происшествия
Количество погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске тело третьего погибшего.
News.ru 05:55
Футбол
Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»
22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.
Sports.ru 11:15
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59