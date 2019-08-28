Футбол

RT на русскомRT на русском«Реал» сообщил, что Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что испанский полузащитник Иско выбыл на неопределённый срок из-за повреждения. Как сообщает пресс-служба клуба, он травмировал двуглавую мышцу бедра.
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Иско пропустит до трех недель из-за травмы

Спорт-Экспресс09:22

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Стали известны сроки восстановления Иско от травмы

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Sport24.ru05:40

Полузащитник «Реала» Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы

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«Реал» сообщил о травме Иско

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Иско получил травму двуглавой мышцы бедра. Это 7-я мышечная травма в «Реале» за 2 месяца

Sports.ru05:35
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Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

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Именно поэтому певице нужно предложить заниматься вопросом пропаганды безопасного поведения на дорогах, и "заплатить, если надо", заключил Акимов.
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Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
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Болтон обвинил Китай в краже технологий американского истребителя F-35

Китай, по сути, украл технологии американского бомбардировщика F-35 для своего истребителя пятого поколения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
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Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.
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ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
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Игбун может перейти в «Арсенал»

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Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
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Суд в Киеве освободил Вышинского

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Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября

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Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35

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Германия положила глаз на российский мегапроект

Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
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В Якутии восстановлено электроснабжение потребителей

Уточняется, что без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек) и предприятия местной промышленности.
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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной перенесли

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой перенесен на неопределенный срок, заявил адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин в среду, 28 августа.
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Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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