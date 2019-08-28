Футбол
RT на русском«Реал» сообщил, что Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что испанский полузащитник Иско выбыл на неопределённый срок из-за повреждения. Как сообщает пресс-служба клуба, он травмировал двуглавую мышцу бедра.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Политика
В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине
Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 07:26
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес
Алена Шишкова набирает вес в клинике
Похоже, Шикова устала от критики по поводу нездоровой худобы, поэтому в ее ближайших планах — набрать несколько килограммов.
StarHit.ru вчера в 17:00
Политика
Путину и Эрдогану показали групповой полет российских Су-57
Четыре новейших российских истребителя Су-57 совершили демонстрационный полет для президента России Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана в рамках международного авиасалона МАКС-2019, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service вчера в 06:58
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес
Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах
Именно поэтому певице нужно предложить заниматься вопросом пропаганды безопасного поведения на дорогах, и "заплатить, если надо", заключил Акимов.
Pravda.Ru 09:40
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий американского истребителя F-35
Китай, по сути, украл технологии американского бомбардировщика F-35 для своего истребителя пятого поколения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Парламентская газета 09:21
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Экономика
Газпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка
Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.
РБК 08:01
Политика
Зеленский высказался за присоединение США к «нормандскому формату»
Во время встречи Зеленский выступил с официальным обращением, в котором высказал пожелание о присоединении США к переговорам в «нормандском формате».
Военное дело 09:20
Политика
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ 09:36
Футбол
Игбун может перейти в «Арсенал»
Московский Комсомолец 10:03
Транспорт
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах
Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
РБК 10:18
Экономика
Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского
Sputnik Азербайджан 04:59
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Общество
В Якутии восстановлено электроснабжение потребителей
Уточняется, что без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек) и предприятия местной промышленности.
REGNUM 10:14
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной перенесли
Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой перенесен на неопределенный срок, заявил адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин в среду, 28 августа.
Известия 05:24