«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезонеSports.ru 09:48

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones. Ранее сообщалось, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером. Навас выступает за «Реал» с 2014 года.

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Политика Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Футбол УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Культура «Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.

Происшествия В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.

Общество Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Происшествия В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Футбол Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.

Экономика Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.

Политика Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Политика В Кремле назвали регионы с максимальным запросом на смену губернатора В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).

Политика Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра 39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.