Футбол
«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезонеSports.ru 09:48
Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones. Ранее сообщалось, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером. Навас выступает за «Реал» с 2014 года.
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В понедельник стало известно, что были опознаны тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево".
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Обновлено в 05:14
Происшествия
Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
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Армия и оружие
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Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал о случае, когда в Азовском море корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту.
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«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
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Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
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Зеленского призвали присягнуть националистам
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УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕ
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Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК
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Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
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Apple проиграла разбирательство в Верховном суде США
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