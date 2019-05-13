Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезонеSports.ru 09:48

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones. Ранее сообщалось, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером. Навас выступает за «Реал» с 2014 года.
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СМИ: «Реал» сообщил Навасу, что не нуждается в его услугах

Матч ТВ10:25

СМИ: «Реал» уведомил Наваса, что он должен искать себе клуб

Советский спорт10:19

Зидан сообщил Навасу, что больше не может его защищать перед руководством

Sport.ru12:13

СМИ: Навас покинет «Реал» по окончании сезона

Спорт-Экспресс10:08

Руководство «Реала» сообщило Навасу, что не рассчитывает на него

Sport24.ru09:57

«Реал» сообщил Навасу, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне

Чемпионат10:18

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Sports.ru09:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Авто

Fiat выпустит большой кроссовер на базе пикапа Toro

Первая информация о создании нового трехрядного кроссовера на базе пикапа Toro появилась еще 3 года назад, а в 2018 году автопроизводитель представил прототип нового SUV, построенного на той же платформе, что и грузовичок.
Обновлено в 09:02
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика

Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Обновлено в 07:40
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика

На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ100 в Шереметьево

В понедельник стало известно, что были опознаны тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево".
Обновлено в 03:11
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Музыка

Шнуров оценил ситуацию с победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Гатчинском районе трехлетнего мальчика покусал алабай

Как сообщает 47news, ребенок был доставлен в Больницу Петербурга 12 мая в районе 20:00 в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей

По данным информационного агентства, которое ссылается на представителя областной администрации, людей эвакуировали с территорий автовокзала, железнодорожного вокзала, автостанции, трех ТЦ и касс аэропорта.
Обновлено в 09:07
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

На Украине рассказали о тайной морской операции против России

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал о случае, когда в Азовском море корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту.
Обновлено в 12:10
Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Авто

ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях

ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".
Обновлено в 04:55
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Кино

Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй

В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Футбол

УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕ

В понедельник судейский комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что решающий матч между «Челси» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы рассудит 45-летний Джанлука Рокки.
Обновлено в 09:41
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Технологии

Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры

Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Гаджеты

Apple проиграла разбирательство в Верховном суде США

В самом начале разбирательства в корпорации заявляли, что такой иск может быть подан только разработчиком приложений, а не пользователем.
Обновлено в 11:14
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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