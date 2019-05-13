Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезонеSports.ru 09:48

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones. Ранее сообщалось, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером. Навас выступает за «Реал» с 2014 года.
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СМИ: «Реал» сообщил Навасу, что не нуждается в его услугах

Матч ТВ10:25

СМИ: «Реал» уведомил Наваса, что он должен искать себе клуб

Советский спорт10:19

СМИ: Навас покинет «Реал» по окончании сезона

Спорт-Экспресс10:08

«Реал» сообщил Навасу, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне

Чемпионат10:18

Руководство «Реала» сообщило Навасу, что не рассчитывает на него

Sport24.ru09:57

Зидан сообщил Навасу, что больше не может его защищать перед руководством

Sport.ru12:13

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Sports.ru09:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
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В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч

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Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
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Минирования вокзалов и торговых центров в Волгограде оказались ложными

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Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
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Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
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Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
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Госкомпания «Автодор» показала худший результат за 10 лет своего существования, выполнив менее 50% плана за 2018 год.
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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