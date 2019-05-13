«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезонеSports.ru 09:48

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones. Ранее сообщалось, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером. Навас выступает за «Реал» с 2014 года.

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

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