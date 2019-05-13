«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на негоЕвро-футбол.ру 10:57

"Реал" проинформировал голкипера Кейлора Наваса о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него

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