Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на негоЕвро-футбол.ру 10:57

"Реал" проинформировал голкипера Кейлора Наваса о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.
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СМИ: Навас покинет «Реал» по окончании сезона

Спорт-Экспресс10:08

СМИ: «Реал» сообщил Навасу, что не нуждается в его услугах

Матч ТВ10:25

СМИ: «Реал» уведомил Наваса, что он должен искать себе клуб

Советский спорт10:19

«Реал» сообщил Навасу, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне

Чемпионат10:18

Отвергнутый герой «Реала»

Soccer.ru17:50

Руководство «Реала» сообщило Навасу, что не рассчитывает на него

Sport24.ru09:57

Зидан сообщил Навасу, что больше не может его защищать перед руководством

Sport.ru12:13
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Политика

Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - сказал Ермаков.
Обновлено в 20:29
Гаджеты

Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV

Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено в 00:39
Происшествия

Два самолета столкнулись на Аляске

Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено в 21:15
Политика

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 20:45
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика

В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина

После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 20:25
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой

7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Общество

Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки

Обновлено в 14:14
Транспорт

Рубцовчане готовятся выйти на пикет против резкого скачка цен на проезд в общественном транспорте

13 мая инициативная группа жителей Рубцовска заявила городской администрации о своем желании публично выступить против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 22:32
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Наука

Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей

Российские ученые разработали новый полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для повышения их эффективности.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

Дальний Восток избавят от ветхого наследия военных

Военные инженеры к осени этого года снесут больше 100 ветхих зданий в бывших военных городках в регионах Дальнего Востока.
Обновлено в 22:24
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Авто

Вседорожник Volkswagen Tayron получил экономичную GTE версию

Компания Volkswagen вывела на тесты новую модификацию вседорожника Tayron.
Обновлено в 22:21
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:10
Кино

Составлен список лучших злодеев из сериалов

Авторы здания The Independent составили список из 35 самых популярных сериальных злодеев.
Обновлено в 22:32
Общество

Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей

Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено в 14:34
Общество

Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек

Обновлено в 04:33
Общество

CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества

Обновлено в 16:01
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Общество

Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами

Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:15
Спорт

UCI сообщил о двухлетней дисквалификации чемпиона ОИ Санчеса

Олимпийский чемпион 2008 года в групповой гонке по велоспорту на шоссе испанец Самуэль Санчес был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
Обновлено в 15:20
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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