Футбол
«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на негоЕвро-футбол.ру 10:57
"Реал" проинформировал голкипера Кейлора Наваса о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.
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Политика
Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - сказал Ермаков.
Обновлено в 20:29
Гаджеты
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV
Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Два самолета столкнулись на Аляске
Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено в 21:15
Политика
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 20:45
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 20:25
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Обновлено в 14:14
Транспорт
Рубцовчане готовятся выйти на пикет против резкого скачка цен на проезд в общественном транспорте
13 мая инициативная группа жителей Рубцовска заявила городской администрации о своем желании публично выступить против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 22:32
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Наука
Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей
Российские ученые разработали новый полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для повышения их эффективности.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Дальний Восток избавят от ветхого наследия военных
Военные инженеры к осени этого года снесут больше 100 ветхих зданий в бывших военных городках в регионах Дальнего Востока.
Обновлено в 22:24
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Авто
Вседорожник Volkswagen Tayron получил экономичную GTE версию
Компания Volkswagen вывела на тесты новую модификацию вседорожника Tayron.
Обновлено в 22:21
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:10
Кино
Составлен список лучших злодеев из сериалов
Авторы здания The Independent составили список из 35 самых популярных сериальных злодеев.
Обновлено в 22:32
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено в 14:34
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Общество
Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами
Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:15
Спорт
UCI сообщил о двухлетней дисквалификации чемпиона ОИ Санчеса
Олимпийский чемпион 2008 года в групповой гонке по велоспорту на шоссе испанец Самуэль Санчес был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
Обновлено в 15:20