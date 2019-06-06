Футбол
«Реал» согласовал трансфер лидера «Челси»Lenta.ru 13:10
Мадридский «Реал» согласовал с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, испанский клуб заплатит за бельгийца в общей сложности 130 миллионов фунтов (146,3 миллиона евро) с учетом бонусов.
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