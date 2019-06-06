«Реал» согласовал трансфер лидера «Челси»Lenta.ru 13:10

Мадридский «Реал» согласовал с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, испанский клуб заплатит за бельгийца в общей сложности 130 миллионов фунтов (146,3 миллиона евро) с учетом бонусов.

Политика Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.

Футбол Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.

Происшествия В Подмосковье соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее избили пьяные соседи после того, как она попросила их не шуметь.

Экономика В России увеличат размер материнского капитала Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.

Общество Бари Алибасова готовят к операции По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.

Экономика Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Здоровье Названы самые полезные продукты для женщин Самыми полезными для женского здоровья продуктами являются тыква, кабачок, репа и свекла.

Авто Представили обновлённый Renault Koleos В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.

Религия Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш» Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.

Общество Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.

Энергетика Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году дополнительный объём газа Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году 2 млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы газового холдинга Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Происшествия Начальника колонии Копейска задержали по подозрению в получении взятки В Челябинской области задержали начальника одной из колоний Копейска по подозрению в получении взятки (п.«в» ч. 5 ст. 290 УК), сообщается на сайте управления СК по региону.

Игры Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.

Экономика Силуанов прокомментировал низкие темпы роста ВВП России Как писал News.ru, ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста экономики России, несмотря на санкции, достигли максимальной за последние шесть лет отметки в 2,3%. Ускорение экономического роста связывают в том числе с проведением в стране ЧМ по футболу в 2018 году.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Космос Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Наука Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.

Происшествия Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Экономика Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.