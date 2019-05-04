«Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 млн евроSoccer.ru вчера в 17:53

Испанские СМИ утверждают, что вопрос о будущем нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича уже решен. "Реал" согласовал трансфер футболиста за 60 млн евро.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.

Политика Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.

Политика Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Здоровье Эксперты рассказали, почему нельзя мыть сырую курицу Американские специалисты в области здравоохранения утверждают, что мытье сырой курицы перед приготовлением может грозить серьезными проблемами со здоровьем.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разрешила 17-летней дочери сделать татуировку Российская актриса Екатерина Климова не стала запрещать 17-летней дочери татуировку, поскольку уверена, что нужно жить в гармонии с собой.

Наука Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд древних насекомых Ученые Зоологического музея Александра Кенига получили в дар от коллекционера янтарь с многоножкой внутри.

Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Авто Разработка автовладельца из Москвы, как способ борьбы с эвакуацией авто Владислав Тумаланов из Москвы, работник финансовой сферы, придумал свой способ. Он изготовил пластину, которая крепится к одному из колес.

Происшествия Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.

Наука Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере Пещера Бейшия в местечке Сяху, в которой нашли челюсть, находится на высоте 3,2 тыс. м. Ученые проанализировали протеом твердой ткани зубов и пришли к выводу, что денисовец из Сяху жил около 160 тыс. лет назад.

Политика Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».

Экономика Россия остается лидером по закупкам золота Наряду с Россией лидируют по закупке золота центробанки Эквадора, Турции, Казахстана, Катара и Колумбии.

Общество Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Футбол Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.

Хоккей «Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет "Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".