Футбол

«Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 млн евроSoccer.ru 17:53

"Реал" согласовал трансфер футболиста за 60 млн евро. 48 получит "Айнтрахт" и 12 - "Бенфика", предыдущий клуб 21-летнего футболиста.
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«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Sport24.ru19:01

«Реал» купит нападающего «Айнтрахта»

Матч ТВ17:54

AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов

Бомбардир.ру17:45

Источник: «Реал» согласовал трансфер Йовича за € 60 млн

Чемпионат17:12

Источник: «Реал» согласовал покупку Йовича за 60 миллионов евро

Спорт-Экспресс16:44

СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича

РИА Новости17:53

As: «Реал» договорился о трансфере Йовича за 60 млн евро. Контракт рассчитан на 6 лет

Sports.ru16:57
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На просторах сети появились фотографии нового электромобиля BMW i4.
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Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
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