Футбол
«Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 млн евроSoccer.ru 17:53
"Реал" согласовал трансфер футболиста за 60 млн евро. 48 получит "Айнтрахт" и 12 - "Бенфика", предыдущий клуб 21-летнего футболиста.
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Политика
Нидерланды выдали США обвиняемого в кибератаках украинца
Власти Нидерландов выдали США украинца, обвиняемого в киберпреступлениях.
Обновлено в 19:43
Технологии
Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы
Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Обновлено в 17:09
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Политика
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено в 08:25
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Авто
Тест-драйв Chery Arrizo GX: «ЛАДА Веста» по-китайски
Девять секунда до первой сотни новый Chery Arrizo GX, поставки которого в нашу страну ожидаются в следующем году, разыграл играючи, реально удивив динамикой и показав недюжинный потенциал.
Обновлено в 15:06
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Наука
Ученый-армянин из США сделал мировое открытие в области медицины
Группа ученых из американского университета Райса в Хьюстоне выяснила, что полученный из черники пищевой краситель может сыграть ключевую роль в трехмерной печати геометрически сложных биологических тканей - сосудов и легочных альвеол.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Футбол
Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире
Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Авто
Фотошпионы заглянули внутрь электромобиля BMW i4
На просторах сети появились фотографии нового электромобиля BMW i4.
Обновлено в 08:38
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» прибыла из Средиземного моря в Новороссийск
В городе-герое 3 мая прошла торжественная церемония встречи большой дизельной подводной лодки «Колпино».
Обновлено в 09:48
Культура
Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему
Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.
Обновлено в 17:02
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14