Футбол
«Реал» согласовал трансфер ЙовичаMetaratings 03:20
Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока. Как сообщает AS, 21-летний сербский форвард перейдёт в «Королевский клуб» будущим летом за €60 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
ЖКХ
Завтра в Челябинске отключат отопление
Согласно документу с завтрашнего дня в жилых домах и учреждениях будет отключено отопление.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Политика
Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл
Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Хоккей
«Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Фрэттином и Кормье
Как сообщает официальный сайт «Ак Барса», клуб заключил контракты сроком на один год с нападающими Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье.
Обновлено в 02:58
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на Донбассе
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020
Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус
Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Наука
Ученые рассказали о простых способах защиты от заболеваний сердца
Ученые из Сеула рассказали об элементарных способах защиты от заболеваний сердца. Об этом 3 мая сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в США
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.
Обновлено в 03:10
Экономика
CBS поставила рекорд благодаря Super Bowl. Это не помогло акциям
Благодаря трансляции Super Bowl LIII выручка от рекламы за квартал увеличилась на 18%.
Обновлено в 02:10
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей
"Римские каникулы" (1953) В 1951 году Одри Хепберн сыграла артистку балета в фильме "Секретные люди".
Обновлено в 01:00
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Авто
Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов
Обновлено вчера в 22:48