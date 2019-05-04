Футбол

«Реал» согласовал трансфер ЙовичаMetaratings 03:20

Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока. Как сообщает AS, 21-летний сербский форвард перейдёт в «Королевский клуб» будущим летом за €60 млн.
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СМИ: «Реал» может включить Диаса в сделку по Йовичу

Спорт-Экспрессвчера в 23:59

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Sport24.ruвчера в 19:01

Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

Бомбардир.ру00:46

Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»

Чемпионатвчера в 20:54

«Айнтрахт» хочет, чтобы «Реал» включил Мариано Диаса в сделку по Йовичу

Sports.ru03:16

«Реал» купит нападающего «Айнтрахта»

Матч ТВвчера в 17:54

СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича

РИА Новостивчера в 17:53
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ЖКХ

Завтра в Челябинске отключат отопление

Согласно документу с завтрашнего дня в жилых домах и учреждениях будет отключено отопление.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»

Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Политика

Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому

Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Хоккей

Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл

Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер

Обновлено в 02:42
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Хоккей

«Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Фрэттином и Кормье

Как сообщает официальный сайт «Ак Барса», клуб заключил контракты сроком на один год с нападающими Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье.
Обновлено в 02:58
Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Здоровье

Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани

Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на Донбассе

Обновлено вчера в 22:51
Политика

Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020

Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус

Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Наука

Ученые рассказали о простых способах защиты от заболеваний сердца

Ученые из Сеула рассказали об элементарных способах защиты от заболеваний сердца. Об этом 3 мая сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в США

Обновлено в 02:39
Гаджеты

Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка

Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.
Обновлено в 03:10
Экономика

CBS поставила рекорд благодаря Super Bowl. Это не помогло акциям

Благодаря трансляции Super Bowl LIII выручка от рекламы за квартал увеличилась на 18%.
Обновлено в 02:10
Политика

Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей

"Римские каникулы" (1953) В 1951 году Одри Хепберн сыграла артистку балета в фильме "Секретные люди".
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Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
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Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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