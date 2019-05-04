Футбол
«Реал» согласовал трансфер ЙовичаMetaratings 03:20
Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока. Как сообщает AS, 21-летний сербский форвард перейдёт в «Королевский клуб» будущим летом за €60 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Футбол
Файер-феерия в Пулково. «Зенит» встретили тысячи болельщиков
Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» встретили команду в аэропорту Пулково, чтобы поздравить с чемпионством.
Обновлено в 16:47
Футбол
«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку
Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 00:29
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Авто
BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe
Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
Обновлено вчера в 15:29
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Наука
Физики заставили антиматерию показать волновые свойства
Наблюдения показали, что позитроны могут интерферировать друг с другом, то есть демонстрировать квантово-волновой дуализм, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advance.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Чемпионы в городе». Игроки «Зенита» вышли из аэропорта к болельщикам (видео)
Игроки и тренерский штаб «Зенита» после посадки самолета команды в аэропорту Санкт-Петербурга вышли к болельщикам, чтобы вместе отпраздновать чемпионство в РПЛ.
Обновлено в 16:56
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Космос
Ракета Falcon 9 с кораблём Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал во Флориде к Международной космической станции.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Общество
Молодые творцы IT-технологий
Программа формирует молодых предпринимателей в сфере информационных технологий, способных выдавать продукты-лидеры мирового масштаба.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Политика
Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая
В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 16:02
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Кино
Эмилия Кларк рассказала о безумном финале «Игры престолов»
Актриса отметила, что зрители будут поражены концовкой и посоветовала им найти «самый большой телевизор» для просмотра, передает Lenta.ru.
Обновлено в 00:31
Происшествия
На западе Москвы обрушился башенный кран
На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Как очистить кровь от алкоголя после майских праздников
Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03