Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Реале». Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро. Однако хавбек перейдет в мадридский клуб только в следующем году.
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«Фиорентина» сообщила о переходе хавбека «Спортинга» Фернандеша в «Реал»

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