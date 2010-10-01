Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Реале». Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро. Однако хавбек перейдет в мадридский клуб только в следующем году.
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