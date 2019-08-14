Футбол

«Реал» собирается отправить Йовича в арендуЕвро-футбол.ру 01:36

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович может покинуть "галактикос" в текущее трансферное окно. По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.
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