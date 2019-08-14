Футбол

«Реал» собирается отправить Йовича в арендуЕвро-футбол.ру 01:36

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович может покинуть "галактикос" в текущее трансферное окно. По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Йович может покинуть «Реал» уже этим летом. Два месяца назад за него заплатили € 60 млн

Sport24.ru01:52

«Реал» собирается отправить Йовича в аренду

Евро-футбол.ру01:36

Йович может уже этим летом покинуть «Реал»

Спорт-Экспрессвчера в 23:27

«Реал» может отдать Йовича в аренду. Игрок присоединился к команде этим летом

Sportbox.RU01:35

Йович не убедил Зидана своей игрой и может быть отдан в аренду

Soccer.ru00:16

«Реал» может отдать Йовича в аренду. Игрок присоединился к команде этим летом

Матч ТВ01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов

Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Политика

Вице-премьер Трутнев потребовал наказать руководство Росрыболовства

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что руководство Росрыболовства должно быть наказано, поскольку ведомство не выполнило поручение главы государства и правительства, касающееся строительства судов по крабовым квотам.
Обновлено в 02:36
Общество

Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела

Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%

После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Порту»

«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победного матча с «Порту» (3:2) в рамках 3-го тура квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 18:44
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Авто

Kia опубликовала первые фото нового Mohave

Kia South Korea опубликовала два официальных фото нового Kia Mohave на своей страничке в Facebook.
Обновлено в 02:37
Общество

Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

Обновлено в 01:40
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно

Фильм повествует о компании парней в возрасте 20 лет, которые каждую субботу проводят вместе с закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками.
Обновлено в 00:46
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Кино

Козловский завершил съемки фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Режиссер и актер Данила Козловский завершил съемочный процесс в рамках работы над своим художественным фильмом об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:25
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика

Россияне стали покупать меньше мяса

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Политика

Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым

Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:35
Политика

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 16:17
Религия

В России 14 августа отмечают Медовый спас

Обновлено в 00:48
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Культура

Владимир Путин посетил в Крыму фестиваль оперы и балета

"Спартак" поставили в Новосибирске, а для участия в нем на полуостров приехали звезды балета из Европы и Латинской Америки.
Обновлено в 00:32
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Энергетика

Власти США заявили о планах экспортировать больше энергоресурсов

«В 2020 году США будут впервые с 1953 года экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:49
Политика

Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата

Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Зеленский уволил переговорщика по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Теннис

Стефанос Циципас: «У Медведева странный и небрежный стиль. Против него тяжело играть»

Греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил, почему ему некомфортно играть против россиянина Даниила Медведева.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с супругом

В СМИ появились слухи о том, что Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров расстались.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула

По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и сборной Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное