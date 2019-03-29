Футбол
«Реал» собирается купить Кулибали в случае ухода ВаранаNewInform 04:30
В услугах 27-летнего футболиста заинтересован лично наставник «сливочных» Зинедин Зидан, который уже заявил руководителям клуба о желании видеть защитника в команде в случае ухода Варана. Проблемой для мадридского клуба может стать финансовая сторона потенциального трансфера сенегальца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Происшествия
Сбежавший из части контрактник найден мертвым
Обновлено в 02:59
Политика
Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя
Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".
Обновлено в 03:46
Происшествия
Суд арестовал причастного к терактам в московском метро боевика
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив
Мужчина находился в состоянии агрессии, а потому решил выплеснуть негатив на стоящий поезд.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган — ее также называют киргизской борзой.
Обновлено вчера в 08:24
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:17
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Виталий Солдатских о том, как банки следуют рекомендациям ЦБ
Прошло два месяца с тех пор, как ЦБ рекомендовал банкам сообщать клиентам так называемую минимальную гарантированную ставку по вкладам, и можно подвести первые итоги.
Обновлено 27 марта в 18:09
Экономика
Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название Инвестиционного кодекса России.
Обновлено в 04:01
Экономика
С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре
Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Торговые переговоры Китая и США начались с продуктивной встречи
Переговоры США и Китая по торговле начались с продуктивной встречи, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, прибывший вместе с делегацией в Пекин для переговоров 28-29 марта.
Обновлено в 02:18
Происшествия
WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии
Специалисты, ведущие расследование причин катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, пришли к выводу, что ее причиной мог стать сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Обновлено в 04:18
Политика
Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах
В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено 27 марта в 05:49
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в создании военных формирований УНА и УПА
Согласно версии следствия, российские спецслужбы завербовали украинских националистов "Украинской повстанческой армии" и создали боевые группировки "Украинской национальной армии", подчиняющиеся напрямую Москве.
Обновлено в 04:41