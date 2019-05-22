Футбол
«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евроSports.ru 03:12
«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В Мадриде позитивно восприняли слова 20-летнего француза на церемонии вручения ему приза лучшему игроку сезона в лиге 1. В клубе считают, что это первый шаг на пути к возможному переходу.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Игры
Создатели Opera разработали версию браузера для геймеров
Создатели Opera намерены выпустить версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Политика
Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным
Обновлено в 04:38
Автоспорт
Райкконен: Все вокруг говорят о моём трёхсотом Гран При
Пресс-служба Alfa Romeo оригинально представила образ Кими Райкконена перед этапом в Монако, где финн проведёт 300-й Гран При.
Обновлено в 03:11
Технологии
Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц
Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистраторов, уже используемых полицейскими, говорит сотрудник МВД.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Макаров нашел параллель между нарушениями 1 мая и политикой Горбачева
Вячеслав Макаров произнес гневную тираду о деятельности Михаила Горбачева и переворотах в стране в начале XX века.
Обновлено в 04:31
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Политика
На Порошенко завели дело о госизмене
На Украине началось расследование по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 07:19
Хоккей
Малкин восхитился игрой Овечкина
Форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин поделился впечатлениями от гола соотечественника Александра Овечкина после его передачи в ворота команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:54
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
Страны ЕАЭС недополучили $1 млрд налогов от нелегальных сигарет
За 2018 год страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недополучили около $1 млрд налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции, подсчитали аналитики консалтинговой компании KPMG (результаты расчета есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Общество
Жара, холод, град и снег: агрометеоролог — о том, как аномальная уральская весна повлияет на урожай
На нашем форуме «Растения», где больше всего обсуждают тему погоды, пользователи жалуются на холода.
Обновлено в 05:20
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка России
Обновлено вчера в 13:51
Игры
Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess
C разрешения Drodo группа сотрудников Valve уже работает над отдельной версией игры в рамках вселенной Dota.
Обновлено в 01:15
Экономика
Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться
Счетная палата РФ видит риски незавершения четвертого этапа строительства фондохранилища Эрмитажа в 2019 году, хотя изначально планировалось завершить его еще в 2017 году, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам проверки расходования бюджетных средств Эрмитажем за прошлый год.
Обновлено в 05:23
Кино
В HBO не торопятся выпускать приквелы к «Игре престолов»
Ранее стало известно, что HBO собирается выпустить несколько приквелов к «Игре престолов» — один из них будет касаться событий «Длинной ночи»: он расскажет о личности Короля Ночи и его отношениях с Детьми леса — особой расой существ со сверхспособностями.
Обновлено в 05:00
Космос
«Невозможную звезду» нашли в созвездии Кассиопеи
Обновлено 20 мая в 12:24
Политика
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Политика
ВВС запускает ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си анонсировало комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:45