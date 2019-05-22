Футбол
«ПСЖ» определился со стоимостью трансфера МбаппеГазета.Ru 04:16
"Пари Сен-Жермен" не намерен рассматривать предложения по приобретению нападающего Килиана Мбаппе ниже €250 млн, сообщает "Советский спорт". По информации L'Équipe, руководство клуба не хочет расставаться с футболистом и не готово продавать его ниже указанной суммы.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
Обновлено в 10:21
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Марадона был арестован за долг бывшей девушке
Обновлено в 09:09
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получит роскошный интерьер
Известная южнокорейская компания KIA начала дорожные испытания обновленного кроссовера, который построен на основе популярного Hyundai Creta.
Обновлено в 01:02
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Авто
Land Rover показал новый Discovery Sport
Land Rover постепенно отказывается от тележки двадцатилетней давности, вслед за Эвоком, Discovery Sport перевели на новую архитектуру Premium Transverse Architecture (PTA), она жестче, легче и безопаснее, к тому же, подразумевает установку гибридных силовых установок.
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Игры
THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes
THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Авто
Toyota показала возрожденный минивэн Granvia
Стоит напомнить, что минивэн Toyota Granvia продавался на глобальном рынке с 1995 по 2002 годы.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции по С-400
Москва считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:11
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Кино
Опубликованы трейлеры к эпизодам нового сезона «Черного зеркала»
В Сети опубликованы трейлеры к каждому из трех эпизодов пятого сезона сериала «Черное зеркало», сообщили представители Netflix.
Обновлено в 11:46
Экономика
Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon
Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:10
Культура
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт
Актриса, певица и композитор Женевьев Уэйт скончалась в возрасте 71 года.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Беглов прибыл на заседание Военного совета ЗВО в Доме офицеров
Глава Петербурга Александр Беглов приехал на заседание Военного совета Западного военного округа (ЗВО), которое проходит в Большом зале Дома офицеров.
Обновлено в 04:00
Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявок
Компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва, входящей в госкорпорацию «Роскосмос» и занимающуюся разработкой спутников, потребовались голодные пиявки.
Обновлено в 10:59
Авто
Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года
Новинка станет первым электромобилем Ford, построенным компанией с нуля и на новейшей платформе, и началом глобальной электрификации бренда.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Эксперт ООН считает, что риск ядерной войны очень высок
«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — подчеркнула она.
Обновлено в 11:46
Экономика
Промпроизводство в России в апреле выросло на 4,9%
Промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Кольчугине сняли режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции на территории города Кольчугино Владимирской области, где минувшей ночью были нейтрализованы два боевика, снят.
Обновлено в 02:34
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено в 11:24
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.
Обновлено в 10:40
Экономика
НЛМК разместит 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,7%
НЛМК разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин назвал важнейший показатель зрелости общества
Президент заверил, что власти будут держать на постоянном контроле вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 10:09
Футбол
Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы
Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
Обновлено в 09:28
Игры
Создатели Opera разработали браузер для геймеров
Норвежская компания Opera Software разработала новый вариант браузера, рассчитанного на геймеров.
Обновлено в 10:52
Наука
Иммунные клетки помогают раку из-за жира
Например, иммунные клетки помогают раку метастазировать, причём помощь эта может быть самой разной, начиная от белковых «лесов», которые помогают клетке покинуть исходную опухоль и отправиться в путешествие, и заканчивая своеобразным иммунным эскортом, который стимулирует деление опухолевых клеток.
Обновлено 20 мая в 00:09
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36