Футбол
«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евроSports.ru 03:12
«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В Мадриде позитивно восприняли слова 20-летнего француза на церемонии вручения ему приза лучшему игроку сезона в лиге 1. В клубе считают, что это первый шаг на пути к возможному переходу.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Экономика
Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика
Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса
Восемь бойцов вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Технологии
ФАС потребовала, чтобы Gett не мешал работе приложения для таксистов
ФАС выявила в работе онлайн-сервиса по заказу такси Gett признаки нарушения закона о защите конкуренции и потребовала их устранить.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Краснодарской активистке Антоновой предъявлено обвинение
Обвинение было предъявлено 21 мая по уголовному делу об участии в нежелательной на территории России организации, заявила координатор "Открытой России"* в Краснодарском крае Яна Антонова.
Обновлено в 06:15
Политика
Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Сына поп-дивы хотят увезти в Смоленскую область
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Стали известны имена нового вице-канцлера и четверых министров Австрии
Газета Kronen Zeitung узнала имена новых членов правительства Австрии вместо ушедших в отставку министров из Австрийской партии свободы (АПС).
Обновлено в 06:49
Общество
ФАС передала дело челябинского экс-губернатора силовикам
Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы, — цитирует сообщение ТАСС сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 03:00
Общество
В Москве 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Обновлено в 06:31
Кино
Гитлер вдохновил Эмилию Кларк на речь Дейнерис в «Игре престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк призналась, что изучала речи Адольфа Гитлера, чтобы сыграть Дейнерис Таргариен в последнем эпизоде "Игры престолов".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка
В Приморском районе Петербурга полиция приступила к проверке травмирования маленького ребенка на территории детского сада, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
Обновлено в 03:34
Путешествия
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года
Обновлено в 05:36
Политика
Беглову предложили пойти на выборы губернаторы Петербурга
Совет Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга решил предложить врио губернатора города Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона.
Обновлено в 06:39
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Транспорт
Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея
Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса», который выполнил свой последний рейс по транспортировке пассажиров из якутского Мирного.
Обновлено в 05:03
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58