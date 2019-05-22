Футбол

«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евроSports.ru 03:12

«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В Мадриде позитивно восприняли слова 20-летнего француза на церемонии вручения ему приза лучшему игроку сезона в лиге 1. В клубе считают, что это первый шаг на пути к возможному переходу.
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СМИ: «ПСЖ» не продаст Мбаппе «Реалу» менее чем за 250 миллионов евро

Sportbox.RU04:58

СМИ: «ПСЖ» не продаст Мбаппе «Реалу» менее чем за 250 миллионов евро

Матч ТВ04:58

«ПСЖ» определился со стоимостью трансфера Мбаппе

Газета.Ru04:16

«ПСЖ» не будет рассматривать предложения по Мбаппе ниже 250 миллионов евро

Спорт-Экспресс03:34

За и против. Мбаппе на пути в Мадрид

Soccer.ru03:45

«Реал» продолжает следить за Килианом Мбаппе

Еженедельник Футбол03:50

«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро

Sports.ru03:12
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Армия и оружие

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Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
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Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
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Политика

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Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
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Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
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Обновлено вчера в 16:20
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Газета Kronen Zeitung узнала имена новых членов правительства Австрии вместо ушедших в отставку министров из Австрийской партии свободы (АПС).
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ФАС передала дело челябинского экс-губернатора силовикам

Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы, — цитирует сообщение ТАСС сообщили в пресс-службе.
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Гитлер вдохновил Эмилию Кларк на речь Дейнерис в «Игре престолов»

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Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка

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Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса», который выполнил свой последний рейс по транспортировке пассажиров из якутского Мирного.
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