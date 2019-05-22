Футбол

«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евроSports.ru 03:12

«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В Мадриде позитивно восприняли слова 20-летнего француза на церемонии вручения ему приза лучшему игроку сезона в лиге 1. В клубе считают, что это первый шаг на пути к возможному переходу.
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ПСЖ не продаст игрока менее чем за €250 млн

News.ru06:40

«Реал» продолжает следить за Килианом Мбаппе

Еженедельник Футбол03:50

СМИ: «ПСЖ» не продаст Мбаппе «Реалу» менее чем за 250 миллионов евро

Матч ТВ04:58

СМИ: «ПСЖ» не продаст Мбаппе «Реалу» менее чем за 250 миллионов евро

Sportbox.RU04:58

«ПСЖ» определился со стоимостью трансфера Мбаппе

Газета.Ru04:16

«Реал» летом постарается приобрести Мбаппе

Спорт-Экспресс07:38

«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро

Sports.ru03:12
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Происшествия

В Ульяновске «заминировали» аэропорт, автовокзал и 5 торговых центров

Обновлено в 09:49
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика

Медведев оценил атмосферу переговоров с премьером Вьетнама

Обновлено в 09:23
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Общество

Васильева рассказала о дефиците учителей в школах России к 2029 году

Обновлено в 06:18
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Обновлено в 06:42
Происшествия

Во Владимирской области началась контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Политика

Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит

Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Политика

Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Рауф Арашуков ответил Совфеду на решение лишить его статуса сенатора

Находящийся в СИЗО Рауф Арашуков заявил, что предвидел решение Совета Федерации лишить его статуса сенатора, отметив, что именно ради этого и было затеяно его уголовное преследование.
Обновлено в 09:54
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Кино

Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино, представивший на Каннском фестивале свой новый фильм «Однажды в Голливуде», рассказал, почему женился только в 55 лет.
Обновлено в 07:29
Общество

У Джейми Оливера отобрали его рестораны

Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором

Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
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Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара

Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 04:46
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Политика

В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине

Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Авто

В Россию FAW привезет новый кроссовер X40 в старом кузове

В наши автосалоны Besturn X40 попадет в старом кузове.
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Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

Обновлено в 08:52
Общество

Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 09:02
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Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
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Тарасенко и Барбашов вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

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